Digitaledienstengroep Intracto vervelt tot iO

De Belgische digitale groep werd in 2005 opgericht door Pieter Janssens. De jongste jaren rijgt hij - met de steun van het investeringsfonds Waterland - de overnames in een hoog tempo aaneen. Eind vorig jaar stond de teller op 26. Vorig jaar deed Intracto met het Nederlandse We Are You de grootste overname in zijn geschiedenis, waardoor het groeide naar een omzet van 170 miljoen euro. Tegen eind dit jaar wil de groep doorgegroeid zijn naar 270 miljoen euro omzet. Donderdag kwam het Nederlandse WeProvide, een websitebouwer voor e-commercebedrijven met 40 werknemers, bij de groep. In totaal werken al 1.500 digitale experts aan een volledige dienstenportfolio.