Discrete netwerker wordt voorzitter Econopolis

Met zakenvrouw Inge Boets krijgt Econopolis een nieuwe voorzitster, die als voormalige topper bij de consultant EY uitgroeide tot een discrete netwerker met veel expertise in deugdelijk bestuur.

Het tumult op de beurzen, de lage rente en de aandeelhouderswissels zullen ongetwijfeld de agenda blijven domineren. Toch is de kans groot dat op de volgende raad van bestuur van Econopolis, de Antwerpse vermogensbeheerder rond de econoom Geert Noels, ook even over de Italiaanse keuken wordt gepraat.

Met zakenvrouw Inge Boets krijgt Econopolis namelijk niet alleen een nieuwe voorzitster, die als voormalige topper bij de consultant EY uitgroeide tot een discrete netwerker met veel expertise in deugdelijk bestuur. De 57-jarige econome staat onder collega’s ook bekend om haar grote passie voor alles wat Italiaans is. In haar thuisstad Antwerpen baat ze zelfs een zaak met Italiaanse wijnen en streekproducten uit.

Boets, die al sinds 2013 deel uitmaakt van Econopolis, wordt voorzitster op een belangrijk moment voor de groep. Deze zomer was bekend geraakt dat zich een wissel van de wacht aandiende in het aandeelhouderschap van de vermogensbeheerder. De families van Mark Leysen, de man achter de verzekeringsmakelaar Van Breda Risk en Benefits, en van ondernemer Urbain Vandeurzen (ex-LMS) besloten uit het kapitaal van Econopolis te stappen. De twee, die respectievelijk tien en vier jaar aandeelhouder waren bij de Antwerpse groep, bezitten samen ongeveer 45 procent van de aandelen.

Boets zetelt onder meer in de raad van bestuur van de luierfabrikant Ontex en de effectenreus Euroclear.

Of de herschikking van het kapitaal nu helemaal rond is, staat niet vast. Geen enkele van de betrokken partijen wilde daar gisteren uitsluitsel over geven. Publicaties in het staatsblad leerden gisteren wel dat Leysen en Vandeurzen ontslag hebben genomen uit de raden van bestuur van Econopolis en de verwante vennootschap Econoholding. Ze worden vervangen door investeringsdirecteur Gregory Christians, een expert in private banking, en Boets.

De nieuwe Econopolis-voorzitster heeft alleszins een cv om u tegen te zeggen. Na een internationale carrière bij EY, waar ze zich toespitste op alles wat met risicobeheer te maken had, ging Boets als bestuurder aan boord bij een pak grote ondernemingen. Ze zetelt onder meer in de raad van bestuur van de luierfabrikant Ontex en de effectenreus Euroclear. Ze is ook al ettelijke jaren de voorzitster van de beursgenoteerde vastgoedgroep Qrf. Tot voor kort maakte ze ook deel uit van de bestuursploeg van Vanbreda Risk & Benefits. Tegelijk zit Boets in het auditcomité van het Vlaams Parlement en is ze verbonden aan Guberna, het Instituut voor Bestuurders.

‘Ze heeft de ideale achtergrond om die bestuursfuncties uit te voeren’, valt te horen in ondernemerskringen. ‘Een internationale functie bij een consultant als EY is niet voor iedereen weggelegd. Bovendien heeft ze enorm veel expertise in risicobeheer en deugdelijk bestuur. Ze past perfect in het plaatje.’