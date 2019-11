Dominique Leroy aan de slag bij consultant Bain & Company

Dominique Leroy, de gewezen topvrouw van de telecomgroep Proximus , is al opnieuw aan de slag. Ze is aangesteld als senior advisor bij de consultant Bain & Company, zo valt te lezen op haar profiel op de professionele netwerksite LinkedIn.

Leroy had begin september haar vertrek aangekondigd naar de Nederlandse telecomreus KPN , maar moest onder druk van de vakbonden sneller opstappen. Toen speelde ze ook haar nieuwe job kwijt na onthullingen over mogelijke handel met voorkennis. Proximus wil nog dit jaar een opvolger aanstellen voor Leroy. Voorlopig is Sandrine Defour interim-topvrouw bij het telecombedrijf.

Proximus lichtte vorige week zijn personeel in over het sociaal plan waarover hem met de vakbonden onderhandelde. Begin januari kondigde het autonome overheidsbedrijf een herstructurering aan die 1.900 banen op de tocht zette. Opvallend in het plan is dat Proximus 552 werknemers die eind volgend jaar ouder dan 58 jaar zijn, laat vertrekken met behoud van 70 à 75 procent van hun loon.