Doorbraak aangetekende e-mail bedreigt kaskoe Bpost

Het onlineplatform Aangetekende.email heeft als eerste de hoogste vertrouwensscore gekregen van de federale overheid. Een aangetekende e-mail via dat platform heeft nu dezelfde juridische waarde als een aangetekende brief via Bpost.

De opkomst van de aangetekende e-mail vormt op termijn een bedreiging voor een traditionele kaskoe van het postbedrijf. In ons land worden jaarlijks zowat 30 miljoen aangetekende zendingen verstuurd via Bpost, met een minimale kostprijs van 5,29 euro per brief. Dat komt neer op een omzet van minstens 159 miljoen euro.

Ons land kent al een handvol platformen die aangetekende zendingen per e-mail organiseren, met Digitaalaangetekend van het Waalse bedrijf Ipex als een van de bekendste.

Rond de rechtsgeldigheid van aangetekende mails rees evenwel discussie. De vraag was of een aangetekende e-mail evenwaardig is aan een papieren aangetekende zending. Dat is vooral van belang bij disputen voor de rechtbank.

De FOD Economie verleent twee soorten erkenningen: de vertrouwensdienst, voor mailplatformen die je als gebruiker kunt vertrouwen, en een nog hoger niveau, de ‘gekwalificeerde vertrouwensdienst’. Daar is de juridische gelijkstelling met de klassieke aangetekende zending aan verbonden.

Een handvol platformen hebben het eerste type erkenning op zak. Maar in de hoogste categorie zat tot gisteren nog geen enkele provider.

Het platform Aangetekende. email, een initiatief van het Zonhovense bedrijf Connect Solutions, is nu als eerste door de FOD Economie erkend als gekwalificeerde vertrouwensdienst, na een positieve audit.

‘Dit neemt heel wat onduidelijkheid weg over de juridische waarde van een elektronisch aangetekende zending’, zegt Eddy Mommen, vennoot bij Connect Solutions.