Duizend poetshulpen eisen hoger loon

Poetshulpen en werknemers in strijkateliers voeren actie voor een hoger loon. Momenteel verdienen ze maximum 11,73 euro bruto per uur. ‘Dit is eerder overleven.’

Ondanks het gure weer hebben duizend poetshulpen en medewerkers in Brussel verzameld om te protesteren. 145.000 poetshulpen en werknemers van strijkateliers die betaald worden met dienstencheques vragen 1,1 procent meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan een eenmalige ecocheque van 130 euro. ‘Omdat in de sector veel deeltijds gewerkt wordt, komt dat in de praktijk neer op een eenmalige premie van 65 euro’, zegt Pia Stalpaert van de christelijke vakbond ACV.

We hadden eerst vijf bussen voorzien, maar dat zijn er 23 geworden. Issam Benali Federaal secretaris socialistische vakbond ABVV

De actievoerders betogen aan de kantoren van Tempo-Team, een groot uitzendkantoor, en aan Federgon, de koepelorganisatie van de werkgevers in de sector. Het protest is groter dan verwacht. ‘We hadden eerst vijf bussen voorzien, maar dat zijn er 23 geworden. Er zijn 1.200 mensen ingeschreven. Veel van die mensen zitten met onbetaalde facturen en geldproblemen. Er moet iets veranderen. Er zijn ook velen die zeiden dat ze graag wilden staken, maar geen halve euro kunnen missen en vandaag dus werken’, vertel Issam Benali, de federaal secretaris van de socialistische vakbond ABVV.

Een euro loonopslag in negen jaar

Toch koos een grote meerderheid van de werknemers uit de sector ervoor niet te staken. ‘Ik wil mijn klanten niet teleurstellen. Ze voelen het als ik staak, niet de grote bedrijven. Er wordt zo vaak naar meer geld gevraagd, niemand luistert toch naar ons’, vertelt Kelly. Kelly (29) poetst 32 uur per week met dienstencheques en verdient 1.300 euro per maand. ‘Toen ik negen jaar geleden begon, verdiende ik 10,56 euro per uur. Nu is dat 11,73 euro bruto. Een euro meer per uur, maar het leven is wel tien keer zo duur geworden.’

Els (44) werkt al drie jaar als huishoudhulp. ‘Ik werk 34 uur per week en verdien zo’n 1500-1600 euro per maand. Daar heb ik geluk mee gehad. In het eerste jaar heb ik een goede evaluatie gekregen waardoor ik nu 11,83 euro bruto per uur verdien, iets meer dan wettelijk verplicht is.’

Op dit moment heb ik nog geen dertig euro op mijn rekening staan tot mijn volgende loon, en daar moet ik nog van tanken. Anders geraak ik niet op mijn werk. Els (44) Poetshulp

400 euro per maand voor twee kinderen

Veel poetshulpen kiezen voor het beroep omdat het makkelijk te combineren valt met een gezin. Dat gezin onderhouden met hun loon, is een stuk moeilijker. Els is alleenstaand en heeft een dochter van 13. ‘Ik verdien 11,73 euro bruto per uur, voor 32 uur werk komt dat neer op zo’n 1.500-1.600 euro per maand. Na alle vaste kosten hou ik zo’n 500 euro per maand over. Daar moet ik dus alle andere zaken mee betalen: eten, school, kleren… En een tiener kost handenvol geld. We komen rond, maar ik moet er veel voor laten staan. Uitstapjes, uitgaan? Geen geld voor. Het is overleven. Op dit moment heb ik nog geen 30 euro op mijn rekening staan tot mijn volgende loon, en daar moet ik nog van tanken. Anders geraak ik niet op mijn werk.’

Nadat mijn huur, gas, water, elektriciteit en internet betaald zijn, heb ik nog 400 euro over. Kelly Kuisvrouw