Durffonds Ergon investeert in Nederlandse kinderdagverblijven

Het investeringsfonds uit de Frère-stal neemt CompaNanny over. Hoeveel Ergon veil heeft voor de kinderdagverblijfuitbater is niet bekend.

De overname is nog niet rond, maar werd wel al aangemeld bij de Nederlandse concurrentiewaakhond. Ergon werkt op de deal samen met de vennootschap De Vaart der Volkeren, die al aandelen in CompaNanny aanhoudt. Dat is mogelijk de vennootschap van de oprichter van het bedrijf.

35 miljoen euro brutomarge CompaNanny is goed voor een brutomarge (omzet min kosten) van 35 miljoen euro

CompaNanny, opgericht in 2003, is met zijn kinderdagverblijven en centra voor buitenschoolse opvang gevestigd op 23 locaties in Amsterdam, Amstelveen, Breda, Den Haag, Leiden, Oegstgeest, Rotterdam, Schiphol en Voorburg. Het biedt ook kinderopvangdiensten aan in Zwitserland. Vorig jaar nam het de kinderopvangorganisatie Hazeltje, met elf locaties in Haarlem en omgeving, over.

De groep is goed voor een brutomarge (omzet min kosten) van 35 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 5,6 miljoen. Ze stond vorig jaar op de 16de plaats op de lijst van de 25 beste werkgevers van Nederland.

Bij Ergon wil men geen commentaar kwijt over de deal. CompaNanny zou het derde Nederlandse bedrijf worden naast het Nederlandse detacheringsbedrijf TMC en Keesing, de grootste uitgeverij van puzzeltijdschriften in Europa.

Cobepa

Ergon is niet de enige Belgische familiale investeerder die in kinderdagverblijven investeert. Cobepa, voor iets meer dan de helft in de handen van de familie de Spoelberch (AB InBev), zit al ruim zes jaar in het kapitaal van de Franse crèchegroep Babilou.