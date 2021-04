Durfkapitaalteam Cresco richt eigen advocatenkantoor op

Het advocatenkantoor Cresco, geleid door David Dessers, is gespecialiseerd in advies aan techbedrijven, start-ups, scale-ups en durfkapitaalfondsen over kapitaaloperaties. Onlangs nog adviseerde het kantoor de Leuvense beeldschermenbouwer Micledi Microdisplays bij zijn kapitaalronde van 7 miljoen euro.