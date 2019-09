‘EY heeft er baat bij dat heel wat verandert'

Handelsoorlog, brexit, disruptie? Voor veel bedrijven leidt de turbulentie in de wereldeconomie tot kopzorgen. Maar niet voor de consultant EY. ‘Er is veel nood aan advies.’

De consultant EY, die bedrijven bijstaat in hun verandering, heeft een topjaar achter de rug. In het boekjaar 2019, dat in juni afliep, zette de consultant een recordomzet van 36,4 miljard dollar (32 miljard euro) neer. Dat is 8 procent meer dan vorig jaar. ‘Ergens hebben we er baat bij dat er veel verandert in de wereld’, zegt EY-topman Rudi Braes.

Braes, de nummer twee van EY voor Europa, Midden-Oosten, India en Afrika, is opgetogen over de resultaten. ‘In de jongste zes jaar is onze wereldwijde omzet met 15 miljard dollar gegroeid. En er zijn honderdduizend medewerkers bij gekomen.’

Bedrijven verleggen hun handelsstromen. Dat heeft gevolgen voor belastingen, waarover wij adviseren. Rudi braes EY-topman

Nochtans werden de voorbije vijf jaar getekend door ongerustheid over de brexit, de handelspolitiek van de Amerikaanse president Trump en grote technologische disruptie. Iedere keer dat Trump handelstarieven oplegt, heeft dat gevolgen over de hele wereld, legt Braes uit. ‘Bedrijven verleggen hun handelsstromen. Dat heeft gevolgen voor belastingen, waarover wij adviseren. Maar het verandert ook de logistieke organisatie voor dat bedrijf. Ook daar helpen we om dat te regelen.’

Hetzelfde geldt voor technologie. ‘De voorbije twee jaar hebben we een miljard dollar geïnvesteerd in technologie. We hebben allianties gesloten met techbedrijven als Microsoft en SAP. De vraag van klanten naar advies over blockchain is het voorbije jaar verdrievoudigd.’

BIO Rudi Braes > Studeerde economie aan de KU Leuven. > Trad in 1990 in dienst bij EY België en werd er in 2011 CEO. > Trok vanaf 2012 de Nederlandse divisie uit het slop. > Werd in 2017 vice-chairman EMEIA (Europa, Midden-Oosten, India, Afrika) en staat daardoor mee aan het hoofd van 114.000 mensen, met een omzet van 14 miljard euro.

‘Iedere onderneming moet door een gigantische transformatie’, zegt Braes. ‘Sommige dachten in het begin dat ze het alleen konden, maar de meeste beseffen nu dat ze hulp nodig hebben. We hebben daarom het voorbije jaar twintig overnames gedaan en vooral onze kennis in cybersecurity en robotics uitgebouwd.’

Braes vertelt dat hij eerder deze week op bezoek was bij een luchtvaartmaatschappij, om er te spreken over het beheren en het delen van data. ‘Door die data kunnen ze preventief aan onderhoud doen. Ze kunnen betere vliegroutes uitstippelen. En vliegtuigen minder lang aan de grond houden.’

Voor EY zelf werken duizend robots, zegt Braes. ‘Ze werken procedures af. Ze sturen een mail met een vraag in een auditproces. Dan komt een antwoord en stellen ze een vervolgvraag. Zodra een proces herhaald wordt, kan je zo werken. En via artificiële intelligentie leert de robot bij elke vraag en elk antwoord bij. We hebben ook robots die samenvattingen van contracten maken.’

Omzet EY Totaal (gebroken boekjaar 2018-2019) > 36,4 miljard dollar (+8%). Verzekeringen > 12,6 miljard (+5%). Belastingen > 9,4 miljard (+8%). Advies > 10,2 miljard (+12%) Diensten > 4 miljard (+14%).

Wat leren de voelsprieten van EY over de onzekerheid in de wereld? In de raden van bestuur van Britse bedrijven gaat veel aandacht naar het bijhouden van cash, zegt Braes, zodat er een buffer is om de brexit-schok te incasseren. ‘Daarom verkopen ze soms activiteiten. Ook daarbij helpen we hen.’ In de Franse raden van bestuur gaat de ambitie harder uit naar groei. België zit wat tussen de twee. Gedetailleerde data voor ons land worden pas later gepubliceerd.

Uiteraard leidt de brexit tot onzekerheid, zegt Braes. Maar hij merkt op dat de investeringen niet stilvallen. De markt voor fusies en overnames blijft draaien. De private-equitywereld ook. Dat verwondert niet, zegt hij, omdat het geld goedkoop is. Dat leidt dan weer tot moeilijkheden bij de banken, die met lage rente in de problemen komen om te overleven. Maar dan moeten ze besparen, veranderen, of via overnames groter worden. ‘In al die processen helpen we’, zegt hij.