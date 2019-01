Edenred koopt twee Belgische voordelenplatformen

Comfortdiensten als kinderopvang of de droogkuis, exclusieve winkelkortingen en wellnessaanbiedingen worden volgens de Franse maaltijdcheque-uitgever Edenred almaar belangrijker wapens voor werkgevers in de 'war for talent'. Een aantrekkelijk loon zal niet meer genoeg zijn om de schaarser wordende talenten aan boord te houden. De nieuwe generatie werknemers hecht minstens evenveel belang aan de balans tussen werk en privé.