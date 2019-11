Edenred slachtoffer van cyberaanval

De Franse maaltijdchequereus Edenred is getroffen door malware. Het Belgische filiaal deelt in de klappen.

Er is geen persoonlijke informatie gestolen. Die is versleuteld op de cloud.

De servers van de Belgische afdeling van Edenred zijn ook getroffen, maar woordvoerder David Dupuis verzekert dat de gebruikersgegevens veilig zijn. 'Er is geen persoonlijke informatie gestolen, dat is volledig versleuteld op de cloud.'

Kwaad opzet

Met 'malware' (een samentrekking van malicious software) kunnen cybercriminelen, veelal met kwaad opzet, binnendringen in de IT-systemen van een bedrijf, om zo gegevens te gijzelen. Het is nog niet duidelijk om welke soort malware het specifiek gaat bij Edenred. Een bekende variant is ransomware, dat bestanden versleutelt om ze in ruil voor losgeld weer vrij te geven.