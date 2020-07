Eén op de tien rusthuisbedden staat leeg

In de Vlaamse woon-zorgcentra staan zo’n 9.000 bedden leeg. Eind juni was de bezettingsgraad gedaald tot onder 90 procent.

De helft van de leegstand is een gevolg van corona. Van 14 maart tot 8 juni was er een opnamestop om extra besmettingen te vermijden. Dat leidde tot 5,39 procent bijkomende leegstand, blijkt uit cijfers die De Tijd kon inkijken.

122 miljoen De extra leegstand door corona kost de overheid 122 miljoen euro.



De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd de woon-zorg­centra te vergoeden voor die leegstand. ‘Zo geven we de instellingen alle ruimte om zich te focussen op de strijd ­tegen corona en het welzijn van de bewoners’, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Volgens de jongste budgettering loopt die factuur op tot 122 miljoen euro. Veel instellingen waren zonder steun in financiële problemen gekomen.



Vanaf 1 oktober wordt die steun verminderd, vanaf eind dit jaar afgeschaft. Voor veel woon-zorgcentra wordt dat een uitdaging. In de meeste regio’s is er een overcapaciteit. De leegstand lag vorig jaar, voor corona, al op 5,58 procent. Sommige instellingen geven korting op de dagprijs.



‘De leegstand neemt al langer toe’, zegt Johan De Muynck, de CEO van Zorgbedrijf Antwerpen. De gemiddelde leegstand in de 18 instellingen van de groep klom van 1 procent in 2016 naar 12 procent vandaag. Vlak voor corona was dat 8 procent. Veel andere grote groepen durven niet naar buiten te komen met hun cijfers.

Schermvullende weergave ©katrijn van giel



Van instelling tot instelling zijn grote verschillen. ‘We zijn al opnieuw volledig volzet’, zegt Miguel Michiels, directeur van SOLV in Bornem.

Door corona getroffen instellingen hebben meer tijd nodig om hun bezettting op het vroegere niveau te krijgen. ‘We hadden voor corona een leegstand van 1 procent. Onze vier instellingen die coronavrij bleven, zitten weer aan dat niveau. In de andere daalde de leegstand geleidelijk van 8 procent in april naar 5 procent in juli’, zegt Dirk Lips, directeur van de groep Curando.



De instroom van 80’ers is beperkter omdat er in de oorlogsjaren beduidend minder geboortes waren. In combinatie met het langer thuis blijven wonen en de coronaoversterfte zorgt dat op korte termijn voor een stevige leegstand. Vlaanderen heeft de bedden de komende jaren wel nodig. Vanaf 2023 komen de steeds grotere babyboomgeneraties eraan.