'Er rolden te veel koppen in de bewakingssector om toeval te zijn'

Ingrid Merckx, Danny Vandormael en Jean-Paul Van Avermaet, de CEO’s van de drie grootste bewakingsfirma’s van België, zijn het voorbije halfjaar opgestapt. Dat was net in de periode waarin de Belgische concurrentiewaakhond een onderzoek had geopend naar prijsafspraken. Toeval of niet?

Er broeit iets aan de top bij de drie grootste bewakingsbedrijven van België: G4S, Securitas en Seris. Het regende er de voorbije maanden ontslagen, en dat net op een moment waarop de Belgische Mededingsautoriteit BMA prijsafspraken bij de drie onderzoekt.

Dat Jean-Paul Van Avermaet opstapte als topman bij het Deens-Britse G4S had uiteraard alles te maken met het feit dat hij was aangezocht om op 13 januari de leiding van Bpost over te nemen van Koen Van Gerven. Terwijl Van Avermaet zich installeerde bij Bpost startte de BMA een onderzoek naar vermeende prijsafspraken tussen de drie groten uit de sector. Dat bracht hem in een moeilijk parket, ook al wordt de Bpost-CEO tot op vandaag niets ten laste gelegd. Meteen na het nieuws sloten de raad van bestuur en de vakbonden van Bpost de rangen rond hem. Luc Priem, de CFO die Van Avermaet bij G4S ad interim vervangt, is voorlopig nog niet afgelost door een nieuwe CEO, maar een headhunter werkt er volop aan.

In mei stapte in alle stilte Ingrid Merckx op, toen nog maar twee jaar CEO van het Belgische filiaal van het Zweedse Securitas. Ze werd opgevolgd door Frank Lambrigts, die al jaren voor Securitas werkt en lang chief technology officer was voor de hele groep. We contacteerden Merckx, maar ze weigert commentaar te geven op haar vertrek.

Ouwe rot

Vorige week kwam de klap op de vuurpijl. Bij het Franse Seris, de derde speler op de markt, ging Danny Vandormael van de ene dag op de andere weg als CEO van de Belgische en Nederlandse tak. Vandormael is nochtans een ouwe rot in het vak die zijn carrière begon bij concurrent G4S, maar intussen al 13 jaar voor Seris werkte.

Opvallend is dat hij dit jaar ook drie mandaten stopzette: als lid van het strategisch comité van het werkgeversverbond VBO, als bestuurder bij de Europese sectorfederatie CoESS en als voorzitter van de Belgische sectorfederatie BVBO. Die laatste functie had hij in januari overgenomen van Van Avermaet. Vandormael was niet bereikbaar voor commentaar. Zijn mobiel nummer bij Seris is afgesloten. Ook op de pers- en communicatiedienst van Seris kon niemand worden bereikt.

De grote bewakingsbedrijven zijn door de aard van hun activiteiten en -in het geval van G4S en Securitas - door hun beursnotering heel risicoavers. Bij het minste vermoeden willen ze geruchten zo snel mogelijk de kop indrukken, bijvoorbeeld door ontslagen van toplui. Insider die de sector zeer goed kent

Is het toeval dat op het hoogste niveau koppen rollen in net de drie bedrijven die genoemd worden in het BMA-onderzoek? Volgens een insider die de sector door en door kent absoluut niet.

Het gaat ook om meer dan alleen de toplui. Bij Seris vertrok eveneens de rechterhand van Vandormael, Peter Verpoort, getuige zijn LinkedIn-profiel. Vorig jaar stapte financieel directeur Mark Callaerts al op. Bij Securitas gingen behalve Ingrid Merckx ook financieel directeur Rudi Van Boven en de Europese COO Aimé Lyagre weg. Bij G4S werden een aantal mensen uit de directe entourage van Van Avermaet op non-actief gezet.

‘Te veel namen en functies om toeval te zijn’, vindt de insider, die liever anoniem wil blijven. ‘Ook al is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Die grote bedrijven zijn door de aard van hun activiteiten en - in het geval van G4S en Securitas - door hun beursnotering heel risicoavers. Ze kunnen zich niet permitteren een steek te laten vallen, en bij het minste vermoeden willen ze geruchten zo snel mogelijk de kop indrukken.’

Boetes

Er staat ook heel wat op het spel. Wie illegale prijsafspraken maakt, riskeert een boete die kan oplopen 10 procent van de wereldwijde omzet van de groep. Die zware sanctie maakt ook de clementieregeling van de BMA wel heel aantrekkelijk. Als iemand uit een van drie betrokken bedrijven (of een van de bedrijven zelf) bij de BMA een en ander opbiecht, ontsnapt die in ruil aan een eventuele boete . 'Ik acht het heel waarschijnlijk dat dat gebeurd is.'

Opvallend is wel de bijeenkomst tussen de drie CEO's in het Van der Valk-hotel aan de luchthaven van Zaventem. ‘Dat de drie elkaar hebben gezien is zeker', geeft onze bron aan. 'Maar het is niet bewezen dat het daar ging over prijsafspraken. Het is niet verboden om in het hotel met met concurrenten, verenigd in de Belgische sectorfederatie BVBO, te praten over bijvoorbeeld onderhandelingen met de vakbonden of over de strategische visie op de sector.'

Bij de BMA was Véronique Thirion, de auditeur-generaal die het dossier opvolgt, niet bereikbaar.