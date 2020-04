Eventplanners gaan thuisvakanties opleuken

Het Limburgse Staycation Squad zet volop in op thuisvakanties in coronatijden.

Van ‘staycation’-diensten die thuisvakanties wat exotischer moeten doen ogen tot extra services om bedrijven en organisaties te ondersteunen als de economie herstart: eventplanners heruitvinden zich in een mum van tijd om ook in coronatijden relevant te zijn.

Na de beslissing vorige week om deze zomer geen grote festivals te laten doorgaan, bepaalt de Veiligheidsraad vrijdag of kleinere evenementen - van tentoonstellingen over kermissen tot trouwfeesten - mogen plaatsvinden. Maar zelfs als de beslissing positief is, neemt dat niet weg dat de evenementenindustrie dramatische tijden beleeft.

‘Wij hebben de voorbije weken zeer zware klappen gekregen’, zegt Sophie Naze van de Limburgse eventplanner Konsepts. ‘Wij organiseren al sinds 2007 congressen, personeelsfeesten en familiedagen voor bedrijven. Door de coronacrisis is dat bijna allemaal weggevallen. Ik vrees bovendien dat dit niet meteen voorbij zal zijn. Als de economie herstart, komen evenementen allicht op het einde van de rit. Maar zolang kunnen wij niet wachten.’

Yogasessies in de tuin

Naze ging terug naar de tekentafel en lanceert nu een nieuw concept. Met haar start-up Staycation Squad gooit ze zich nu op de organisatie van thuisvakanties. Nu de kans bijzonder groot is dat de grenzen deze zomer gesloten blijven, worden mensen gedwongen hun vakantie thuis te nemen.

Met Staycation Squad zetten we onder meer onze ‘homies’ in: iemand die elke dag tussen 7 en 14 uur de rommel van de barbecue de avond voordien opruimt, ontbijt klaarzet en andere huishoudelijke taken verricht. Sophie Naze Konsepts

‘Met Staycation Squad proberen we hen alsnog een vakantiegevoel te geven’, zegt Naze. Concreet biedt Staycation Squad een soort hotelservice aan huis. ‘Daarbij zetten we onder meer onze ‘homies’ in: iemand die elke dag tussen 7 en 14 uur de rommel van de barbecue de avond voordien opruimt, ontbijt klaarzet en andere huishoudelijke taken verricht, zodat je als klant toch wat een vakantiegevoel krijgt. Daarna zetten we onze ‘squads’ in die voor entertainment zorgen - spelletjes voor kinderen, yoga in de tuin, aquagym voor wie een zwembad heeft - of die zelfs een themadag organiseren.’

Van Tomorrowland naar de Colruyt

Ondernemer Jeroen Meermans van het Limburgse Total-E gooit het over een andere boeg. Total-E levert diensten en materiaal voor trouwfeesten, congressen of algemene vergaderingen. Maar Total-E is ook kind aan huis bij grote festivals zoals Rock Werchter, Pukkelpop of Tomorrowland, waar het mee de vipruimtes helpt in te richten.

‘Dat ligt nu natuurlijk helemaal plat’, zegt Meermans. ‘Maar veel van onze knowhow komt ook van pas als de economie weer wordt opgestart. We weten hoe je wachtrijen moet organiseren, hoe je mensen op een veilige afstand van elkaar houdt, we hebben expertise in het opbouwen van tijdelijke ontmoetingsruimtes of kleedkamers.’

Dat besef zette Meermans ertoe aan Stay Alert op te richten. Dat ondersteunt ondernemingen om alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen als ze heropstarten. ‘Dat kan van alles zijn. We ontwerpen bijvoorbeeld tijdelijke ontmoetingsruimtes voor woon-zorgcentra, maar kunnen evengoed de lange wachtrijen aan de supermarkt organiseren. Die kunnen we voorzien van installaties om de handen te wassen, de temperatuur te meten of zelfs instructiefilmpjes te tonen aan de mensen.’