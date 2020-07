Eventsector vraagt overheid om extra steun

De kans is klein dat musicals zoals 'Daens' van Studio 100 dit jaar nog in de zalen te zien zullen zijn.

Studio 100 beraadt zich over een reorganisatie nu het er alle schijn van heeft dat er dit jaar geen grote publieksvoorstelling meer zullen mogen worden gegeven. De branche vraagt extra geld van de overheid om te overleven.

De eventsector heeft alle hoop opgegeven dit najaar nog in actie te komen na de verstrenging van de coronamaatregelen maandag. Enkele grote spelers in de sector, waaronder Studio 100, bereiden sinds maandag een dossier voor om extra steun te vragen aan de overheid. De consultant Deloitte is gevraagd te becijferen hoeveel er nodig is.

De Veiligheidsraad besliste maandag het aantal toegelaten bezoekers op evenementen te halveren, van 400 naar 200 buiten en van 200 naar 100 binnen.

Nu moet de hele sector tot begin volgend jaar aan het infuus. Bruno Schaubroeck woordvoerder alliantie Belgische Eventfederaties

De Antwerpse provinciale crisiscel ging maandagavond nog een stap verder. Ze verbiedt alle evenementen in stad Antwerpen en in de gemeenten in de Antwerpse rand. Daarbij hoort ook Schelle, de thuisbasis van Studio 100.

De entertainmentgroep maakt zich geen illusies meer voor de rest van het jaar, zegt CEO Hans Bourlon. ‘We hadden gehoopt onze spektakelmusicals in Puurs, waaronder ‘Daens’ en ‘40-45’, in augustus te herstarten. Maar we calculeren nu in dat we een paar maanden geen voorstellingen kunnen spelen. Mensen die ooit een ticket kochten, tonen gelukkig het nodige geduld.’

Studio 100 hoopte zijn musical 40-45 in augustus te hervatten, maar heeft die plannen mogen opbergen. Een sanering lijkt onvermijdelijk. ©Photo News

Het nieuwe uitstel kan zich laten voelen bij Studio 100. ‘Als ons theater in Puurs in augustus niet opengaat, moeten we drastische herstructureringen doorvoeren’, zei Bourlon in juni nog aan vlaamsparlement.tv. Nu klinkt hij voorzichtiger. ‘We beraden ons of er een reorganisatie moet komen.’ Hoe zo’n herstructurering er zou uitzien, wilde hij niet toelichten.

Studio 100 klopt, samen met de rest van de sector, aan bij de overheid. ‘De overheid moet met maatregelen komen. We treden met de sector naar buiten om in overleg met de overheid te bekijken hoe die steun er kan uitzien’, zegt Bourlon. Hij verwijst naar Denemarken, dat in maart 12 miljoen euro staatssteun toekende aan eventorganisatoren om omzetverlies en annulatiekosten te dekken.

80.000 jobs De Belgische eventsector biedt werk aan zo'n 80.000 jobs bij 3.200 bedrijven.

De overheden hebben de sector al een reddingdboei toegeworpen, zegt Bruno Schaubroeck, de woordvoerder van de alliantie van Belgische Eventfederaties (ACC), die 3.200 bedrijven, 80.000 jobs en 3.000 freelancers vertegenwoordigt. ‘Maar die steun helpt alleen als je effectief kan organiseren. Nu moet de hele sector tot begin 2021 aan het infuus.’

De verdeling van eventuele steun wordt mogelijk een lastige klus. De eventsector is in ons land zowel economisch als qua jobstatuut zeer versnipperd, waardoor steun op maat niet evident is. De sector merkt op dat steun niet alleen naar de grote spelers mag gaan, omdat ook de vele kleinere onderaannemers cruciaal zijn voor het welslagen van events.

Het dossier belandt naar alle waarschijnlijkheid op het bord van federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). Zijn kabinet wijst er in een korte reactie op dat er al enkele maatregelen zijn, zoals het carry-backsysteem voor kmo’s. Daarbij kunnen de verwachte verliezen voor dit boekjaar worden afgezet tegen de winsten van vorig jaar. ‘Ook kmo’s uit de eventsector hebben daar recht op.’