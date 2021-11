Ex-Bpost-baas begin december voor de rechter

Jean-Paul Van Avermaet, de gewezen CEO van Bpost, moet op 8 december voor een Amerikaanse rechter verschijnen in de zaak van kartelafspraken in de bewakingssector. Dat vernam De Tijd.

Het dossier draait om het manipuleren van biedingen in de privébewakingssector. Het dateert uit de periode waarin Van Avermaet bij G4S directeur België, Luxemburg, Frankrijk en Marokko was. Samen met anderen en enkele bedrijven is hij in staat van beschuldiging gesteld in de VS. Begin 2020 werd Van Avermaet CEO van Bpost, maar goed een jaar later diende hij ontslag te nemen omdat zijn positie door het dossier onhoudbaar geworden was.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie beticht Van Avermaet & co. en de bedrijven G4S, Securitas en Seris Security ervan samengespannen te hebben om prijzen vast te leggen, biedingen te manipuleren en contracten onder elkaar te verdelen, ten nadele van hun klanten. De VS kwamen in actie omdat er onder meer contracten bij zijn met het Amerikaanse ministerie van Defensie voor de bewaking van militaire basissen en installaties in België.

Mededingingsautoriteit

Er loopt ook nog een onderzoek bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), maar het is niet bekend hoever dat staat. Dat onderzoek loopt mogelijk vertraging op omdat auditeur-generaal Véronique Thirion van de BMA, die toeziet op het dossier, normaal binnenkort vervangen wordt.

In de VS is de afhandeling van de zaak volop aan de gang. Nadat G4S in de zomer schuldig heeft gepleit en 15 miljoen dollar betaald heeft in een minnelijke schikking, raakte een maand geleden bekend dat ook twee gewezen luitenants van Van Avermaet schuldig pleiten.

Eerste keer

Binnenkort is het de beurt aan Van Avermaet om voor de eerste keer - technisch heet dat een arraignment - voor de Amerikaanse rechter te verschijnen. Dat gebeurt op 8 december. Van Avermaet moet daarvoor niet naar de VS trekken. Zoals eerder gebeurde met zijn twee naaste medewerkers bij G4S zal hij vanuit ons land telefonisch of via een videoverbinding zijn opwachting maken, vernam De Tijd.

Het is vooral uitkijken naar hoe hij zal pleiten: schuldig of niet schuldig. Tot nu hield Van Avermaet zijn onschuld staande, maar de schuldbekentenis van zijn twee luitenants en G4S zelf verhoogden de druk op hem aanzienlijk. Als hij niet schuldig pleit, wacht hem een lange en dure rechtszaak. Hij riskeert in het slechtste geval een gevangenisstraf van tien jaar en een miljoenenboete.

