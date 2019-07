Ex-Telindus-manager nieuwe CEO van BDO

De consultant BDO België krijgt vanaf oktober een nieuwe CEO. Het gaat om Peter Van Laer, een gewezen topmanager van KBC en Telindus. BDO blijft onder hem op het overnamepad.

Wie het heeft over consultants denkt vaak spontaan aan de Big Four: Deloitte, EY, KPMG en PwC. Maar er zijn ook andere spelers, met als belangrijke subtoppers bijvoorbeeld BDO en Grant Thornton. BDO heeft in ons land ruim 750 werknemers in dienst en was in 2018 goed voor 91 miljoen euro omzet, ruim een vijfde meer dan het jaar ervoor.

Die groei is voor een stuk op rekening te schrijven van de overnames die BDO op zijn actief heeft staan. Onder meer van het ICT-bedrijf Crossroad, opgericht door Peter Van Laer die eerder aan de slag was bij KBC en Telindus (nu Proximus) en Carmen Cordier, de dochter van Telindus-oprichter John Cordier. Bij KBC schopte hij het tot algemeen manager IT-diensten.

Crossroad Consulting belandde eind 2017 bij BDO. Van Laer schuift nu al door: van topman van Crossroad wordt hij CEO van heel BDO België. Hij volgt Hans Wilmots op, die na zijn derde termijn geen kandidaat meer was voor een nieuw mandaat. BDO krijgt met Johan Vandenbroeck overigens ook een nieuwe voorzitter. Beide functies zijn gekoppeld aan in de tijd begrensde mandaten.

Digitalisering

Van Laer (55) haalde het van meerdere andere gegadigden en zal BDO België de komende vier jaar leiden. Mogelijk speelde zijn profiel als technologie-expert een rol. BDO is net als de hele sector in volle omwenteling: digitalisering speelt een almaar grotere rol in het metier van de consultancy.