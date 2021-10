Ex-toplui G4S België pleiten schuldig aan biedmanipulatie

Twee gewezen Belgische toplui van bewakingsbedrijf G4S hebben in de VS schuldig gepleit aan biedmanipulatie. Het is nu afwachten hoe gewezen Bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet zal pleiten.

De zaak kadert in het onderzoek naar verboden kartelafspraken tussen de privébewakingsbedrijven G4S Secure Solutions, Securitas en Seris Security en hun toplui bij het dingen naar contracten. Er loopt zowel een onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit als het Amerikaanse Department of Justice (DOJ).

Het Amerikaanse gerecht heeft al meerdere partijen in staat van beschuldiging gesteld en gedagvaard in het dossier. De bekendste naam is gewezen G4S-topmanager Jean-Paul Van Avermaet, die toen de zaak losbarstte niet langer aan de slag was bij G4S, maar CEO was van Bpost. Hij moest in het voorjaar echter ontslag nemen uit die laatste functie onder druk van het dossier dat hem bleef achtervolgen.

Pretrial

Het Amerikaanse gerecht maakt vaart met de behandeling van de zaak. Maandag was er een zogenaamd pretrial ('voorproces') voor Bart Verbeeck, de gewezen directeur verkoop van de Belgische vennootschap G4S Secure Solutions, en voor Robby Van Mele, de vroegere directeur operaties van de firma. Hun namen raakten eerder niet bekend in het dossier.

De schuldbekentenis van de twee gewezen toplui van G4S betekent niet automatisch dat Jean-Paul Van Avermaet hetzelfde zal doen.

Volgens een persbericht van het Amerikaanse gerecht, waarin ze met naam genoemd worden, hebben ze daar schuldig gepleit aan 'strafrechtelijke antitrustaanklachten die voortvloeien uit hun betrokkenheid bij een samenzwering om biedingen te manipuleren, prijzen te bepalen en klanten te verdelen voor defensiegerelateerde dienstencontracten'. De VS zijn een betrokken partij, omdat het onder meer om contracten gaat voor Amerikaanse overheidsgebouwen en de NAVO.

Geen automatisme

De schuldbekentenis van beide gewezen toplui volgt op de stap van G4S Secure Solutions eerder dit jaar om zelf ook schuldig te pleiten. In die zin is ze niet meteen een verrassing. Maar dat betekent niet dat Jean-Paul Van Avermaet automatisch hetzelfde zal doen. Zijn plea hearing volgt mogelijk later dit najaar. In elk geval neemt de druk op hem als sleutelfiguur nu verder toe.