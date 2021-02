Familie Peugeot naast Cobepa in bijstandsverlener International SOS

De familie Peugeot stapt naar aanleiding van een forse kapitaalverhoging in de bijstandsverlener International SOS. De Belgische investeerder Cobepa investeert mee om niet te verwateren.

International SOS werd in de jaren 80 opgericht door de Franse arts Pascal Rey-Herme en Arnaud Vaissié, die het bedrijf nog steeds leidt. De groep specialiseert zich in dringende medische bijstand aan reizigers en expats. Ze biedt ook andere diensten aan bedrijven met werknemers in het buitenland, zoals crisismanagement, beveiliging of evacuatie van mensen uit crisisgebieden. In 2019-2020 boekte de groep een omzet van 1,2 miljard dollar (994 miljoen euro).

Om zijn groei te ondersteunen tankt International SOS 306 miljoen dollar (253 miljoen euro) bij. Cobepa, dat al sinds 2007 in International SOS zit en 14 procent van de aandelen bezit, investeert mee om niet te verwateren en zijn belang van 14 procent te behouden. Het legt daarvoor tussen 40 en 50 miljoen dollar (33 à 41 miljoen euro) op tafel. De familie Peugeot komt aan boord en krijgt in ruil voor haar investering een gelijkaardig belang in handen. De twee oprichters van de in Singapore gebaseerde groep behouden de meerderheid. Het management van International SOS is ook aandeelhouder.

Klusjesdiensten

De transactie volgt kort na twee andere deals van Cobepa. Het verkocht eind november met een stevige winst zijn belang in Gen II, een Amerikaans bedrijf dat diensten levert aan investeringsfondsen. Enkele weken later werd het een belangrijke minderheidsaandeelhouder van Heartland Home Services, een middelgrote Amerikaanse speler in klusjesdiensten.

Sinds het zich in 2004 losmaakte van BNP Paribas is Cobepa voor meer dan de helft in de handen van de AB InBev-familie De Spoelberch.