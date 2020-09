Familie Wallenberg wordt eigenaar rusthuizen Armonea

Colisée baat via Armonea meer dan 100 rusthuizen uit in ons land.

EQT, het investeringsfonds rond de Zweedse familie Wallenberg, wordt de eigenaar van de Franse rusthuisuitbater Colisée, de eigenaar van het Belgische Armonea. Of de Belgische familie Van den Brande aan boord blijft, is niet bekend.

Het investeringsfonds IK verkoopt Colisée na drie jaar door aan EQT. Als de deal, waarover exclusieve onderhandelingen lopen rond is, zal het Zweedse fonds 90 procent van de aandelen in handen hebben en het management de rest.

EQT is het private-equityvehikel van de familiale holding van de Zweedse familie Wallenberg. Bij de overname van de Franse rusthuisuitbater Colisée haalde EQT het volgens de Franse pers van de financiële investeerders Macquarie, Antin (die zopas de hand legde op Cobepa’s participatie Babilou) en CVC. Het waardeert Colisée op 2,1 miljard euro, meldt het zakenblad Capital Finance. Dat komt overeen met ongeveer 15 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van Colisée. Toen IK meer dan drie jaar geleden instapte, plakte het een ondernemingswaarde (aandelen plus schulden) van 650 miljoen euro op Colisée.

274 rusthuizen Colisée baat 274 rusthuizen uit.

Onder IK groeide Colisée fors. Het kocht onder meer zijn Franse sectorgenoot VDP Vendôme, het Spaanse STS Grup en vooral het Belgische Armonea. Dankzij die overnames groeide de omzet in drie jaar van 390 miljoen tot 1 miljard euro. Met de overname van Armonea legde het de hand op 138 zorgsites (respectievelijk 86 in België, 17 in Duitsland en 35 in Spanje) en 29 dagverzorgingscentra. Colisée baat in totaal 274 rusthuizen uit in Frankrijk, België, Spanje (onder de naam Saleta), Italië (Isenior) en China. Die rusthuizen zijn goed voor 25.000 bedden.

Financiële koninklijke familie

De Wallenbergs, alias de ' financiële koninklijke familie' van Zweden, bouwden vanaf de 18de eeuw hun fortuin uit. André Oscar Wallenberg richtte in 1856 Stockholm Enskilda Bank (SEB) op. De bekendste telg is wellicht de diplomaat Raoul Wallenberg, die via visa tienduizenden Joden van de holocaust redde.

Rond SEB groeide door de eeuwen een cluster van (vaak) industriële bedrijven. Via haar vehikel Investor heeft de familie grote participaties in multinationals als ABB, Ericsson, Mölnlycke, AstraZeneca en Atlas Copco, waar de Belg Ronnie Leten lang aan het hoofd stond.

De familie bezit bijna een vijfde van de aandelen van de EQT-groep, die sinds eind vorig jaar op de beurs van Stockholm noteert. De groep beheert via een twintigtal fondsen voor 40 miljard euro participaties. Ook daar zijn er Belgische links, want bij de participaties zijn het West-Vlaamse milieutechnologiebedrijf Desotec en Parques Reunidos, de pretparkengroep boven Bobbejaanland.

Het grootste deel van de aandelen van de Wallenbergs is ondergebracht in non-profitorganisaties, die de gigantische dividendenstroom beheren en jaarlijks miljoenen doneren aan onderzoek en onderwijs. Dat past in het waardencharter van de familie waarbij duurzaamheid en langetermijnvisie vooropstaan.

Belgische rusthuisfamilie

De oprichters van de Franse en de Belgische tak van Colisée (lees: de familie Van den Brande in ons land) komen mogelijk opnieuw aan boord in de nieuwe constructie met EQT. 'Het dossier ligt op tafel', klinkt het bij Palmyra Brands, het investeringsvehikel van de familie Van den Brande. In de komende weken wordt de knoop doorgehakt.

Het belang van de familie Van den Brande zou tegen de waardering die circuleert voor Colisée - en rekening houdend met de schulden van Colisée - 84 miljoen euro waard zijn.

De familie Van den Brande lag samen met de familie de Spoelberch (Verlinvest) aan de basis van Armonea. Die Belgische rusthuisgigant ontstond begin jaren zeventig. Toen in het ziekenhuis van Boechout geen plaats vrij bleek te zijn voor een patiënt, besloot verpleegster Gilberte Van Beveren, de moeder van de Van den Brandes, die thuis te verzorgen en onderdak te geven. Toen dat soort thuisopvang in 1979 wettelijk aan banden werd gelegd, nam de weduwe een woon-zorgcentrum over.

Onder haar zonen Lode, Peter, Dirk en Jan Van den Brande groeide Armonea uit tot een internationale groep. Om die snelle expansie mogelijk te maken bundelde de familie Van den Brande in 2008 de krachten met Verlinvest, het investeringsvehikel van de AB InBev-families de Spoelberch en de Mévius. De holding van de Belgische bieradel kreeg de helft van Armonea in handen.

Verlinvest stapte bij de verkoop aan Colisée helemaal uit, maar de familie Van den Brande herinvesteerde een deel van de opbrengst in Colisée. Ze bezat tot nu 7 procent van de aandelen van de Franse groep. Lode Van den Brande is bestuurder bij Colisée. Palmyra's aandelen zouden bij de waardering die circuleert - en rekening houdend met de bijna 900 miljoen euro schulden van de Franse groep - 84 miljoen euro waard zijn.

Colisée legde begin vorig jaar naar verluidt 550 miljoen euro op tafel om Armonea over te nemen en zo uit te groeien tot de vierde grootste Europese speler in ouderenzorg. De familie Van den Brande boekte een meerwaarde van bijna 65 miljoen euro op die transactie, staat in de jaarrekening van Palmyra Brands te lezen.

Les Hommes

Palmyra Brands - waarvan de naam verwijst naar Palmir, een van de voornamen van de moeder van de Van den Brandes - ontstond in 1979 als bouwer en beheerder van rusthuizen. Gaandeweg evolueerde de holding tot een investeringsvehikel dat belangen heeft in uiteenlopende bedrijven. In de ouderenzorg is de familie Van den Brande aandeelhouder van Colisée, maar ook eigenaar van Orelia, dat zich richt op kleinere en vaak oudere rusthuizen en de uitbating van woon-zorgcentra. Begin dit jaar werd het ook meerderheidsaandeelhouder van het zorgcommunicatiebedrijf Aperi.

Ze heeft ook participaties in de cement- en betongroep Cemart, de fabrikant van alternatieve drankvaten Ecodraft, het modemerk Les Hommes en het verpakkingsbedrijf Mediap.