Familie de Spoelberch steekt Frères de loef af met miljoenendeal

Het door Cobepa overgenomen Climater is onder meer gespecialiseerd in airconditioningssystemen.

Cobepa wordt de nieuwe eigenaar van het Franse Climater, een specialist in klimaattechniek. De investeringsmaatschappij, die gecontroleerd wordt door de AB InBev-familie de Spoelberch, geeft onder meer de Nationale Portefeuillemaatschappij van de familie Frère het nakijken.

Het Zuid-Franse Climater focust op installaties als airconditioning, elektriciteits-, verwarmings- en luchtcirculatiesystemen. Het bedrijf uit Toulouse, dat vooral op zijn thuismarkt actief is, stevent dit jaar af op een omzet van 240 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van ongeveer 30 miljoen.

Het Franse investeringsfonds Sagard werd er in 2018 meerderheidsaandeelhouder. Het haalde het toen onder meer van de Vlaamse Gimv. De oprichters - die het bedrijf nog steeds leiden - bleven aan boord. Zo’n 200 van de 1.150 werknemers bezitten aandelen.

De essentie De Belgische investeringsmaatschappij Cobepa koopt de Franse specialist in klimaattechniek Climater.

Cobepa, voor 53 procent in de handen van de familie de Spoelberch (AB InBev), concurreerde met drie andere partijen. Een daarvan was NPM, het vehikel van de familie Frère.

Climater zou bij de deal gewaardeerd worden op 350 à 400 miljoen euro.

De familie Frère kan - als aandeelhouder van de Sagard-fondsen via GBL - misschien nog een graantje meepikken van de deal.

Binnenkort komt er verandering in de verhoudingen tussen die aandeelhouders. Cobepa staat op het punt Sagard af te lossen als meerderheidsaandeelhouder. Climater zou bij de operatie gewaardeerd worden op 350 à 400 miljoen euro. Dat is ruim drie keer meer dan het prijskaartje van 2018 en ongeveer 12 keer de brutobedrijfswinst van Climater. Sagard zal aan de zijde van Cobepa en de oprichters/managers als minderheidsaandeelhouder herinvesteren in het bedrijf.

Cobepa is niet de eerste financiële aandeelhouder van de specialist in klimaattechniek. Sinds 2007 gingen Industries & Finances, Weinberg Capital en Sagard de Brusselaars voor.

Belgische families

Pittig detail: Cobepa kocht Climater voor de neus van Equistone, HLD, Adagia Partners en… de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM). Of algemener gesteld: het vehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch (die 53% van Cobepa bezit) haalde het van de familie Frère, de eigenaar van NPM.

Ter herinnering: de kinderen van wijlen Albert Frère verdeelden eerder dit jaar de familiale groep onder elkaar. De tak rond Gérald Frère kreeg de controle over NPM, die rond Ségolène over het belang in het beursgenoteerde GBL. Vastgoed, kunst en wijn werden netjes in tweeën verdeeld. De twee takken gingen een aandeelhouderspact voor 25 jaar aan.

Maar de familie Frère zou ook indirect kunnen verdienen aan de deal, althans Ségolène Frère. Want GBL kan als aandeelhouder van de Sagard-fondsen mogelijk later - bijvoorbeeld via een kapitaaluitkering - nog een graantje meepikken van de Climater-deal.

GBL pompte de jongste decennia ruim 600 miljoen euro in meerdere fondsen van de Franse private-equityspeler. Achter Sagard zit Power Corp, het vehikel van de Canadese familie Desmarais. Dat is de bondgenoot van de Frères bij GBL.

Dubbele deal

Climater is de twee deal van Cobepa op enkele dagen tijd. Het verkocht vorige week BioAgilytix aan de Amerikaanse investeringsgroep Cinven. De Belgische hoofdaandeelhouder van BioAgilytix, zal een deel van de opbrengst herinvesteren in het Amerikaanse bedrijf.

350 miljoen Prijskaartje Climater zou bij de deal tussen Sagard en Cobepa gewaardeerd worden op 350 à 400 miljoen euro.

BioAgilytix is een 'contract research organisation'(CRO), een bedrijf waaraan farma- en biotechbedrijven een deel van hun onderzoek en ontwikkeling uitbesteden. Het werkt onder meer voor farmareuzen als Gilead, Novartis en Biogen.

Engie

Climater is niet de enige deal in de zogenaamde HVAC-sector (heating, ventilation en airconditioning). Op een veel grotere schaal legde de Franse bouwgroep Bouygues begin deze maand voor 7,1 miljard euro de hand op het dienstenbedrijf Equans, een dochter van Engie.