Families Donck en Desimpel verkopen luidsprekergroep

De zakenfamilies Donck en Desimpel verkopen Audioprof, de moedergroep van het Antwerpse luidsprekerbedrijf Apart Audio, aan het Amerikaanse Biamp.

Audioprof levert luidsprekers en ander audiomateriaal voor professioneel gebruik. De groep is gevestigd in België, maar is internationaal actief. Ze maakte in 2015 een kwantumsprong via de overname van haar Amerikaanse sectorgenoot Community Loudspeakers en is goed voor 35 tot 40 miljoen euro omzet en 6,5 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda).

De Gentse investeringsgroep 3D Investors van de zakenfamilies Donck (zuivel) en Desimpel (bouwmaterialen) stapte eind 2009 in Audioprof en verkoopt het bedrijf weer door. De nieuwe eigenaar wordt Biamp Systems, een audio- en videobedrijf uit de Amerikaanse staat Oregon. Biamp behoort tot de Texaanse investeringsfirma Highlander Partners.

De financiële details werden niet bekendgemaakt. Het fusie- en overnamehuis Lincoln International adviseerde de verkopers.

Apart Audio

Biamp gaat beide takken van Audioprof integreren in de groep. Community, met Philadelphia als thuisbasis, is gespecialiseerd in audiomateriaal voor grote ruimtes zoals stadions, concertzalen, grote hotels en kerken, terwijl het Antwerpse Apart Audio zich richt op kleine en middelgrote ruimtes als schoolzalen en kantoren.

De overname biedt Amerikaanse groeikansen voor de Antwerpse divisie, stelt Biamp-topman Rashid Skaf. Apart Audio staat sterk in Europa, maar zette pas vorig jaar zijn eerste stappen op de Amerikaanse markt. 'Apart Audio kan nu het distributienetwerk van Biamp gebruiken als hefboom voor de VS.'

Ook Kris Vermuyten, de CEO van Apart Audio, wijst op de complementariteit, zowel qua product als geografisch actieterrein. Hij dankt de investeerders van 3D voor het parcours van de voorbije tien jaar.

Frank Donck

3D ontstond in 1992 en investeert zowel in vastgoed als in beursgenoteerde en niet-genoteerde ondernemingen. Frank Donck, een telg van de zuivelfamilie, is de managing director. De ex-voorzitter van Telenet is een van de bekendste bestuurders van het land.

Schermvullende weergave Frank Donck, de topman van het Gentse investeringsbedrijf 3D. ©Emy Elleboog

Piet Vanthemsche, de gewezen topman van de Boerenbond, is sinds twee jaar voorzitter van 3D's raad van bestuur.