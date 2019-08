Flexwerkgigant WeWork lijdt halfjaarverlies van 700 miljoen

De hippe Amerikaanse wereldleider in coworkingplekken wil in september naar de beurs. Maar nogal wat beleggers vrezen voor een herhaling van het fiasco met Uber, dat twee maanden geleden een belabberd debuut maakte op Wall Street.

Het prospectus dat WeWork woensdag publiceerde om die beursgang af te trappen, is niet van dien aard om de twijfel bij beleggers weg te nemen.

47 miljard waardering In de meest recente kapitaalronde werd WeWork gewaardeerd op 47 miljard dollar.

Niet dat We Company, zoals de groep officieel heet, geen groeibedrijf is. De onderneming uit New York, die wereldwijd in 111 steden werkruimte verhuurt aan ondernemers, freelancers en starters, zag zijn omzet in het de eerste helft van 2019 verdubbelen tot 1,2 miljard dollar. Omgerekend is dat bijna 1,1 miljard euro. Het aantal klanten met een lidmaatschap op het WeWork-platform kwam eind juni uit op 527.000, 90 procent meer dan in de eerste jaarhelft van 2018.

Maar door volop te investeren in die groei slaagt WeWork, dat ook een Brusselse vestiging heeft, er vooralsnog niet in winst te boeken. Vorig jaar ging de groep al voor net geen 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) in het rood. In de eerste helft van dit jaar tekende WeWork een verlies op van 689,7 miljoen dollar (617 miljoen euro), valt woensdag te lezen in het prospectus.

Uber-bibbers

Meteen is duidelijk waarom analisten en beleggers parallellen trekken met Uber. De Amerikaanse alternatieve taxidienst groeit als kool, maar moet daar zo zwaar voor investeren dat hij enorme verliezen lijdt. Vorige week nog biechtte Uber een kwartaalverlies van dik 5 miljard dollar op. Uber, dat in mei nog met veel poeha zijn debuut maakte op Wall Street, was dan ook nog geen succes op de beurs.

In zijn prospectus waarschuwt WeWork er alvast voor dat winst nog niet voor meteen zal zijn. De groep geeft mee dat het gemiddeld een lagere omzet per aangesloten lid boekt dan voordien. Om de omzetgroei aan te zwengelen zal er dus meer moeten worden geïnvesteerd in verdere expansie.

Geen winst in zicht

In zijn prospectus waarschuwt WeWork ervoor dat winst nog niet voor meteen zal zijn.

Maar de noodzakelijke hoge uitgaven die daaraan zijn verbonden maken het moeilijk om winstgevend te worden, klinkt het. 'Daarom kunnen we niet voorspellen of we in de nabije toekomst winst zullen boeken.'