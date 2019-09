Frankrijk wil staatsloterij in november privatiseren

Française des Jeux (FDJ), de tweede grootste loterij van Europa, wordt in november geprivatiseerd. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd aan Franse media.

Française des Jeux is momenteel voor 72 procent in handen van de Franse overheid. Die is van plan om na de privatisering nog een minderheidsaandeel van minstens 20 procent te behouden.