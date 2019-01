G4S wil geldkoeriers afsplitsen

De beveiligingsspecialist G4S gaat onderzoeken hoe hij zijn afdeling Cash Solutions kan afsplitsen om meer waarde naar de aandeelhouders te laten vloeien. Beleggers zijn enthousiast.

De van oorsprong Deense groep bracht zijn activiteiten begin dit jaar al onder in drie kerndivisies: Secure Solutions (klassieke bewaking en beveiligingstechnologie), Care & Justice Services (gerechtelijke en penitentiaire bewakingsopdrachten in het VK en Australië) en Cash Solutions.

G4S gaat ervan uit dat een apart bedrijf beter in staat is om te focussen op zijn markten en klanten, en zo meer waarde creëert voor de aandeelhouders.

Die laatste poot, die in ons land en ruim 40 andere landen actief is, omvat het transport en de behandeling van cash geld. G4S staat onder meer in voor het bijvullen van bankautomaten, het ophalen van geld in winkels, de telling van grote stapels bankbiljetten en het beheer van parkeerautomaten. In een aantal Belgische steden delen de parkeerwachters van G4S ook parkeerboetes uit.

De kans is groot dat al die geldactiviteiten binnenkort dus als een apart bedrijf door het leven gaan. De groep kondigde donderdagochtend aan dat de raad van bestuur de ‘opties voor een afsplitsing’ onderzoekt. Dat proces moet ergens volgend jaar landen, maar bij de bekendmaking van de jaarcijfers in maart zou er al een stand van zaken komen.

Focus

G4S gaat ervan uit dat een apart bedrijf beter in staat is om te focussen op zijn markten en klanten, en zo meer waarde creëert voor de aandeelhouders. De vraag is natuurlijk hoe de afsplitsing juridisch en financieel wordt vormgegeven: wordt er gezocht naar een overnemer of een groep nieuwe aandeelhouders, wordt het een management buy-out of gaat het bedrijf naar de beurs?

160 miljoen Winst De cashdivisie van G4S tekende vorig jaar voor een brutowinst van 160 miljoen pond (178 miljoen euro), het grootste deel van de groepswinst van 252 miljoen pond (280 miljoen euro).

Een antwoord op die vragen is er nog niet, al liet CEO Ashley Almanza zich in een telefonische toelichting al ontvallen dat een beursintroductie tot de mogelijkheden behoort. De beleggers gaan alvast uit van een stevige meerwaarde voor het moederbedrijf: het aandeel van G4S gaat in Londen vlotjes 8 procent hoger.