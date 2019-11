Gauthier Van Malderen, de twintiger die scoort met 'Spotify voor cursussen'

Perlego, de start-up die Van Malderen in 2016 oprichtte, groeide in enkele jaren uit tot een van de belangrijkste ‘disruptoren’ in de wereld van de academische publicaties. Het bedrijf biedt een kwart miljoen boeken en cursussen aan in een Spotify-model, voor een maandelijks abonnement van 12 pond (14 euro) per maand.