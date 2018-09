Gentenaars verkopen iconisch marketingbureau Insites

Het investeringsfonds Mentha Capital koopt het marktonderzoeksbureau Insites Consulting. Dat vernam De Tijd. De huidige eigenaars stappen mee in de nieuwe constructie. Bovenaan op de agenda staat een verdere internationalisering.

Insites Consulting is een van de grootste Belgische onderzoeksbureaus. Het pionierde door het traditionele offline onderzoek naar het internet te brengen, gebruikmakend van online discussiegroepen, communities en sociale media. Het bedrijf groeide uit tot een specialist in merkenvorming en in het bevorderen van de relaties tussen ondernemingen en consumenten.

Schermvullende weergave Kristof De Wolf, mede-oprichter en CEO van Insites Consulting. ©Frank Toussaint

Het Gentse bureau werd in 1997 opgericht als een spin-off van de Vlerick Business School. De grondleggers waren Kristof De Wulf, Joeri Van den Bergh, Tim Duhamel en Niels Schillewaert. Ze deden onderzoek of gaven les bij Vlerick. Van den Bergh - de auteur van de bestseller ‘How Cool Brands Stay Hot’ uit 2012 - is adjunct-professor aan de businessschool. Marketeer Steven Van Belleghem was er in de beginjaren ook bij, maar is niet meer betrokken bij Insites.

Vlerick-verleden

De vier oprichters bezaten tot nu tussen 80 en 85 procent van het kapitaal, enkele andere managers - eveneens met een Vlerick-verleden - de resterende aandelen. Maar daar komt snel verandering in, want het onderzoeksbureau mag zich volgens onze informatie opmaken voor een nieuwe eigenaar: het Nederlandse investeringsfonds Mentha Capital. De afronding van de deal zou nakend zijn. Insites-CEO Kristof De Wulf wil geen commentaar kwijt, ook niet wat de naam van de koper betreft.

30 miljoen euro omzet Dankzij de overname van het Australische Direction First steeg de omzet van Insites Consulting tot meer dan 30 miljoen euro, ongeveer een derde meer dan het jaar ervoor.

Mentha is een Nederlands investeringsfonds dat actief is in het segment van kleine en middelgrote bedrijven. Het heeft vooral Nederlandse kmo’s in portefeuille, maar is ook in België actief. Het investeerde in ons land in de telecomintegrator Destiny en is de hoofdaandeelhouder van Ardena, dat biotech- en farmabedrijven bij hun onderzoek ondersteunt.

Het Nederlandse fonds krijgt in de nieuwe constructie boven Insites de meerderheid van de aandelen in handen. Alle huidige aandeelhouders - in totaal meer dan 25 mensen - herinvesteren in de nieuwe constructie. Met de nieuwe financiële partner aan boord is het de bedoeling Insites internationaal nog meer op de kaart te zetten. De groep heeft nu al kantoren in Rotterdam, Londen, New York, Düsseldorf, Timisoara (Roemenië) en Sydney.

Overname

Dat laatste kantoor kwam erbij dankzij de overname van het Australische Direction First eind vorig jaar. Mede dankzij die overname steeg de omzet van Insites Consulting tot meer dan 30 miljoen euro, ongeveer een derde meer dan het jaar ervoor.

Onder meer JBC, Danone, AXA en Brico maken gebruik van de onderzoeksmethoden van Insites Consulting.

Maar de groei kwam er ook op eigen kracht. Volgens Insites Consulting is dat te danken aan het succes van twee nieuwe onderzoeksmethodes: de Consumer Consulting Square en de Insight Activation Studio.

De Consumer Consulting Square is een gesloten gemeenschap met een aantal geselecteerde deelnemers die actief meewerken aan marktonderzoek. Onder meer JBC, Danone, AXA en Brico maken er gebruik van. Via de Insight Activation Studio brengt het Gentse bureau inzichten uit onderzoeksdata in de stijl van de fotoprikbordsite Pinterest tot bij de medewerkers van klanten.

Schermvullende weergave ©rv

Schermvullende weergave ©rv