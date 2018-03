Gentse bodemonderzoeker ABO zet fors in op Afrika

De Belgische marktleider in bodemonderzoek kan via een groot contract in Oeganda meer inspelen op de Chinese grondstoffenhonger in Afrika.

ABO Group gaat in Oeganda meewerken aan de ontwikkeling van een nieuwe transithaven op het Victoriameer, dat ook aan Tanzania grenst. 'Die nieuwe haven moet aansluiten op een alternatieve route om grondstoffen uit Centraal-Afrika naar de zee te brengen', zegt Frank Depalmenaer, de gedelegeerd bestuurder en hoofdaandeelhouder van ABO Group.

Ecorem, een dochterbedrijf van ABO, krijgt mee de opdracht bodemanalyses uit te voeren en op zoek te gaan naar de meest geschikte locatie voor de nieuwe haven. 'Tegelijk is het de bedoeling dat bij die haven een nieuwe stad wordt ontwikkeld om alle medewerkers te huisvesten. Ook daarvoor hebben we een onderzoekscontract.'

Bevolkingsexplosie

Volgens Depalmenaer wint Afrika de komende jaren alleen maar aan belang. 'Tot voor kort zat de grote groei vooral in steden in China en India, die door de bevolkingsexplosie uit hun voegen aan het barsten waren. Maar je ziet dat fenomeen nu steeds meer in Afrika opduiken. Zuidoost-Azië beschouwen we trouwens ook als een belangrijke groeimarkt. Vorig jaar hebben we nog een kantoor geopend in Vietnam.'

De jaarcijfers die ABO Group vrijdag publiceerde tonen aan dat ook nog rek zit op de groei van de thuismarkten van de Gentse groep: België, Nederland en Frankrijk. De groepsomzet ging met 20 procent de hoogte in naar 44,1 miljoen euro, en de bedrijfswinst steeg zelfs met 80 procent naar 3 miljoen euro. Netto leverde dat een 38 procent hogere winst op van 1,1 miljoen euro.

Groei op de thuismarkten

Die stevige groei was onder meer te danken aan enkele overnames - zo werden de resultaten van het Nederlandse Geomet voor het eerst opgenomen in de cijfers. Ook de aantrekkende economie hielp het bedrijf flink vooruit.

'Zo profiteren we in Nederland van de aantrekkende bouwmarkt', verduidelijkt Depalmenaer. 'In België kunnen we ook voordeel halen uit het Waalse bodemsaneringsdecreet dat onlangs werd ondertekend. En in Frankrijk merken we het Macron-effect: de economie begint er na jaren van stagnatie ook aan te trekken.'