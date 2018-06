Grote bedrijven vinden moeilijk bedrijfsrevisor

Er dreigt evenwel een probleem. De audit- en consultancyreuzen EY, KPMG, Deloitte en PwC - bekend als de Big Four - stellen zich vaak geen kandidaat meer om revisor te worden, is bij meerdere Belgische beursgenoteerde bedrijven te horen. Dat vermindert niet alleen de keuzevrijheid, het gebrek aan concurrentie dreigt ook de tarieven op te drijven.

Verstrengde wetgeving

Bij Deloitte is evenwel te horen dat de onlangs verstrengde Belgische wetgeving de kandidaatstellingen belemmert. Die bevat een ‘ cooling in ’-regeling.

De termijn van EY als bedrijfsrevisor was verstreken. ‘Deloitte dong niet mee. Niet omdat ze niet wilden, maar omdat ze het mandaat niet mochten opnemen. Daardoor hadden we maar twee kandidaten. We hebben BDO dan maar gevraagd ook een offerte te doen, zodat we toch drie keuzemogelijkheden hadden’, vertelt financieel directeur Ann Desender. Uiteindelijk viel de keuze op PwC.