Grote fusie HR-bedrijven ADMB, Zenito, en Provikmo

De nieuwe speler ‘Liantis’ mikt op kmo’s en wil in België marktaandeel winnen. De samensmelting is vrijdagmiddag aangekondigd door Philip Van Eeckhoute, de CEO van ADMB . Hij gaat de nieuwe organisatie leiden.

Sociaal secretariaat

ADMB heeft, zoals alle sociale secretariaten in ons land, historische wortels in het patronaat en staat dicht bij Unizo , de belangenbehartiger van zelfstandigen en kmo’s.

Complementair

De operatie gaat niet gepaard met afslanking of besparingen, zegt Van Eeckhoute. ‘We hebben als groep vorig jaar netto 191 mensen aangeworven en we gaan het zeker niet met minder doen.’

Liantis blijft aanwezig in Brussel en Brugge en behoudt haar zestig lokale kantoren . De nieuwe groep richt zich op kmo’s en zelfstandigen en wil in België groeien. CEO Van Eeckhoute wil op die ambitie nog geen cijfers plakken.

Versnipperd landschap

De HR-dienstverlening is in ons land sterk versnipperd en lokaal verankerd. Marktleider SD Worx is een van de weinige organisaties die een aanzienlijk deel van haar 443 miljoen euro omzet uit het buitenland haalt. Internationaal is er een tendens van schaalvergroting en internationalisering.