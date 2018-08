Group S dreigt groot deel spaarpot te verliezen

In alle stilte heeft Group S voor 38 miljoen euro aan zogenaamd veilige beleggingen in één klap volledig afgeboekt.

Het sociaal secretariaat doet de loonberekening van 500.000 werknemers uit vooral de bouw en telt 900 werknemers.

Group S heeft al jaren een spaarpot van zo’n 100 miljoen euro. Die werd voor een groot stuk geïnvesteerd in beleggingen die gelieerd zijn aan bedrijven rond de zakenlui Frank Bamelis en Bart Vanderschrick. Die Belgische Monegasken zijn bekend van hun rusthuisgroep Senior Assist, die de voorbije twee jaar fors moest afslanken om te overleven.

De beleggingen werden een zorgenkind. Het Luxemburgse investeringsfonds Leeward Ventures Sicar zit in vereffening en op de Maagdeneilanden is het fonds Archetype hetzelfde lot beschoren. Die liquidatieprocessen verlopen moeizaam en weinig transparant.

Dat laat een aantal Belgische beleggers niet onberoerd. In totaal haalde de ploeg van financieel adviseur Bamelis bij vermogende Belgische investeerders voor elk van de fondsen zo’n 90 miljoen euro op. Verschillende families proberen al jarenlang centen te recupereren door juridische processen en onderhandelingen. Ze vrezen dat veel geld in rook is opgegaan.

Bij Group S stonden die problematische beleggingen jarenlang op de balans, al merkte de revisor op dat ze moeilijk gewaardeerd konden worden. Vorig jaar, bij het opstellen van de balans over 2016, werd 38 miljoen euro in één klap volledig afgeboekt.

De ondergang van twee twijfelachtige fondsen raakt tal van Belgische beleggers.

Volgens Gonzales Stubbe, de CEO van Group S, is de afboeking ‘een logische gang van zaken zodra werd aangekondigd dat Archetype in liquidatie ging’. Toch hoopt hij op een goede afloop. ‘Frank Bamelis heeft me verzekerd dat het een kwestie van tijd is voor het bedrag kan worden gerecupereerd.’ Bedrijfsrevisoren wijzen erop dat er echt serieuze twijfels moeten bestaan voordat alles, en dan nog in één klap, wordt afgeboekt.

Bamelis reageert verbaasd. Naar eigen zeggen was hij niet op de hoogte van de afboeking. Hij wijst erop dat hij en Vanderschrick zich engageren om zo’n 60 miljoen euro aan de Archetype-investeerders terug te betalen. Dat zal gespreid over twee à drie jaar gebeuren en zonder de intresten, die sinds 2013 niet meer zijn betaald.