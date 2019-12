HR-speler Agilitas valt in Franse handen

De Franse hr-groep Proman neemt het Vlaamse Agilitas, de vroegere t-groep, over. Samen worden ze de zesde hr-speler van Europa, goed voor een omzet van 2,8 miljard euro.

Hr-dienstverlener Agilitas, tot een jaar geleden bekend als t-groep, werd in 1980 opgericht. Het telt ondertussen 800 werknemers verspreid over een 150-tal uitzendkantoren, waarvan 81 in België (merken Agilitas, Amplo en Ascento), een zestigtal in Nederland, tien in Polen en eentje in Kroatië.

Het Nederlandse investeringsfonds Gilde kocht t-groep drie jaar geleden van de Vlaamse regering voor naar schatting 150 à 170 miljoen euro. 'Sindsdien hebben we t-groep ondersteund in de verdere professionalisering, commercialisering en digitalisering', zegt Nicolas Linkens van Gilde. Die strategie deed de omzet in drie jaar stijgen van 380 miljoen naar meer 500 miljoen euro.

2,8 miljard Omzet Proman en Agilitas zijn samen goed voor een omzet van 2,8 miljard euro.

Na de overname door de Fransen - wellicht voor enkele honderden miljoenen euro - behoudt Gilde een minderheidsbelang in het nieuwe geheel. Ook het management van Agilitas blijft als aandeelhouder aan boord.

De overname heeft geen enkele impact op de tewerkstelling van beide bedrijven, benadrukken de betrokkenen. Proman was al actief in België, maar nog niet in Nederland, Polen en Kroatië.

Consolidatie

De hr-sector is in volle consolidatie. Die markt is in Europa nog steeds grotendeels gefragmenteerd met een paar wereldwijde spelers die de sector domineren, aangevuld met een beperkt aantal middelgrote bedrijven en een groot aantal kleinere, vaak lokale, entiteiten.