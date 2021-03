HelloFresh ziet omzet ruim verdubbelen in 2020

HelloFresh zag de omzet in 2020 met 111 procent stijgen tot 3,75 miljard euro na de levering van 600 miljoen maaltijden in 14 landen . Dat leidde tot een vertienvoudiging van de brutobedrijfswinst (ebitda) tot 505,2 miljoen euro.

De Duitse groep zag de vraag naar haar diensten floreren als gevolg van de pandemie. De klanten hoeven minder vaak naar de winkel en kunnen zo het risico op besmetting verdienen. Bovendien is het concept voor de vele thuiswerkers een alternatief voor het bedrijfsrestaurant. Eind vorig jaar telde HelloFresh 5,3 miljoen klanten, dat is 78 procent meer dan een jaar eerder.

Terwijl het coronavirus in de loop van 2021 aan kracht zal verliezen, verwachten wij dat klanten zullen blijven nu ze van het gemak van e-commerce voor voeding hebben geproefd.

Het vierde kwartaal van 2020 was een recordkwartaal met een omzet boven 1,1 miljard euro en een ebitda van 173,8 miljoen euro. HelloFresh merkt op dat niet alleen het aantal klanten toeneemt, maar ook de gemiddelde omvang van de bestellingen. HelloFresh heeft het afgelopen jaar het aanbod in verschillende landen fors uitgebreid, onder meer met salades, soepen, desserts, ontbijt en een zogeheten versmarkt (brood, vlees, melk...).

Eind 2020 had HelloFresh 729 miljoen euro cash op de balans, rekening houdend met de overname van Factor75 uit Chicago. Factor75 wordt 2021 volledig geconsolideerd. De groep was in 2021 goed voor een omzet van 93 miljoen euro.