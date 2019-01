Het Poetsbureau is de strijd om de poetsvrouw aan het winnen

Er rimpelt een overnamegolf door de versplinterde dienstenchequesector. Maar snelle groeier Het Poetsbureau wil op eigen kracht doorgaan. Portret van een bedrijf dat zichzelf geweldig goed kan verkopen. ‘Elke dag ontvangen we honderden spontane sollicitaties.’

Het hoofdkantoor in Beringen is zo nieuw dat er papiertjes op de deuren hangen om aan te geven waar de toiletten zijn. CEO en oprichter Jo Mellemans brengt koffie. ‘Het apparaat is net geleverd, dit is het eerste kopje.’

Met zijn grote ramen en strak zwart-witpalet lijkt het gebouw, dat bijna 4 miljoen euro heeft gekost, eerder een gelikt reclamebureau of een hippe kledingwinkel. In de etalage staan paspoppen, met de blauwgroene outfits voor de huishoudhulpen van Het Poetsbureau. ‘In deze kleren kan je aan de schoolpoort staan’, zegt oprichtster Elly Huysmans. Ze moet zelf nog een outfit bestellen, zegt ze. ‘Voor ’s avonds in de zetel.’

Het verhaal van Het Poetsbureau begon ruim tien jaar geleden, aan de keukentafel van het koppel. ‘In het bureau zat iemand uurroosters te maken, in de keuken stonden twee vrouwen te strijken’, zegt Huysmans. Na vijf jaar konden ze de duizendste huishoudhulp fêteren, ‘met een reisje naar Tenerife’. Vandaag is Het Poetsbureau de tweede speler in Vlaanderen, met meer dan 7.400 huishoudhulpen, 71 kantoren en 60.000 klanten. 40 procent van het bedrijf zit bij filiaalhouders. De omzet zal dit jaar stranden op bijna 135 miljoen euro. Het winstcijfer willen de oprichters niet kwijt.

Huysmans en Mellemans komen uit de IT-sector. Hij in de verkoop, onder meer bij Vasco, zij als programmeur. Huysmans studeerde wiskunde en astronomie. ‘Ik wilde astronaut worden, maar toen ben ik Jo tegen gekomen.’ ‘Ze wilde naar de maan en is in Beringen beland’, lacht Mellemans.

Het koppel is 100 procent eigenaar van Het Poetsbureau en is niet op zoek naar investeerders. ‘Het bedrijf is voor de volgende generatie. Als die wil natuurlijk.’

Miljardenbusiness

De dienstencheque, het fiscaal voordelige systeem om de schoonmaak, de strijk en de boodschappen goedkoop uit te besteden, is een miljardenbusiness. Vorig jaar werden in België 130 miljoen dienstencheques van 9 euro per stuk gebruikt. De overheid past per cheque zo’n 13 euro bij.

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

Ooit telde de explosief gegroeide sector 3.000 spelers, vandaag zijn er nog 2.000 actief. Ondanks een voorzichtige overnamegolf blijven dienstencheques veelal een zaak van (piep)kleine bedrijfjes. Met de recente overname van het West-Vlaamse dienstenchequebedrijf Greenhouse door de ondernemer Nico Daenens, die nog vier dienstenchequebedrijven controleert, ontstond een speler van 12.000 huishoudhulpen. Dat is nog altijd minder dan 9 procent van de markt.

De verwachting is dat grote bedrijven de kleintjes verder opslokken. De marges slinken, in Vlaanderen volgt de subsidie de loonindexatie niet. ‘Je moet heel groot of juist piepklein zijn om de kosten te kunnen drukken’, zegt Mellemans. Het Poetsbureau wil heel groot zijn. Tegen 2020 mikt het op 10.000 huishoudhulpen en 200 miljoen euro omzet.

Het bedrijf is bijna volledig organisch gegroeid en wil zo doorgaan. ‘We zitten op koers’, zegt Mellemans. ‘We werven vandaag netto 175 huishoudhulpen per maand aan. Twee jaar geleden waren het er 100. Ik ben ervan overtuigd dat het er over een halfjaar 200 zijn.’

Bijna maandelijks krijgt Mellemans de vraag om een concurrent te kopen. ‘Meestal is het antwoord: neen, bedankt.’ De match zit zelden goed, vindt zijn vrouw. ‘We merken vrij snel hoe de eigenaars naar hun huishoudhulpen kijken. Nog te vaak worden ze behandeld als ‘de kuisvrouw’ of, erger nog, ‘de meid’. Bij ons staan ze centraal, daarna komt de klant. Als de huishoudhulp gewaardeerd wordt, zal ze haar werk goed doen en is ook de klant tevreden. Onze missie is nog altijd die van toen we begonnen: anders en beter.’

Wat Het Poetsbureau absoluut anders en beter heeft aangepakt, is zijn pr. Of zoals Mellemans het zegt: ‘Employer branding.’ Het Poetsbureau adverteerde als eerste op radio en televisie en zette sterk in op sociale media. Het bracht boeken uit - ‘De grote schoonmaakbijbel’ - en een eigen lijn huishoudelijke producten. Het uniform van de medewerkers is ontworpen door de kledingketen JBC en werd vorig jaar door de tv-stylist Jani Kazaltzis gepresenteerd op een spectaculair personeelsfeest in de Ethias Arena. Na een optreden van De Romeo’s kwam als apotheose een zilvergrijze Opel Corsa de zaal in gereden. Een bedrijfswagen, nog een primeur voor de sector.

‘Misleidend’, noemde een concurrent de actie met de bedrijfswagens. De vakbond waarschuwde voor addertjes onder het gras. ‘We verkopen geen gebakken lucht’, zegt Mellemans. ‘Door de schaalgrootte kan bij ons iets meer, maar al onze maatregelen zijn budgetneutraal.’

Er zijn intussen 550 bedrijfswagens en 900 elektrische fietsen besteld voor de huishoudhulpen. Die moeten daarvoor minstens 20 uur per week werken en loon, maaltijdcheques en hun kilometervergoeding inleveren. ‘Een aanzienlijk aantal is meer gaan werken’, zegt Mellemans. ‘Wie vroeger van het openbaar vervoer of de fiets afhankelijk was, bespaart nu veel tijd. De productiviteit opkrikken is ook een manier om de tekorten op te vangen.’

Om het ziekteverzuim tegen te gaan, wordt sinds kort gratis psychologische hulp aangeboden voor het personeel. ‘We zijn een warm en familiaal bedrijf’, zegt Huysmans. ‘Maar we moeten ook slim zijn, en financieel gezond. Een groot probleem is ziekteverzuim. Vandaar die gratis psychische hulp. We hopen te vermijden dat mensen door een tegenslag zo diep komen te zitten dat ze niet meer uit de put geraken.’

Sinds de stormachtige opmars van Het Poetsbureau in de sector strooit ook de concurrentie met extraatjes, van sinterklaasgeschenkjes tot een gsm. De huishoudhulp is gegeerd goed geworden. ‘Als we ze zouden vinden, dan kunnen we vandaag 500 mensen aan het werk zetten’, zegt Mellemans.

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

In regio’s waar de krapte nijpend is, zet het bedrijf samen met de VDAB en het Centrum voor Volwassenenonderwijs in op vluchtelingen en nieuwkomers die niet eerder de arbeidsmarkt op durfden. ‘Soms betekent dat ook dat ze nog moeten leren hoe op een bepaald adres te geraken, of moeten leren fietsen.’ Ze krijgen les in poetstechnieken en Nederlands. Etiketten op producten lezen, communicatie met de klant. Wie het traject succesvol afrondt, krijgt een vast contract. Het leverde al zowat 50 nieuwe werknemers op, onder wie een Syrische landbouwer die nog nooit een dweil van dichtbij had gezien. Mannen blijven overigens sterk ondervertegenwoordigd in het bedrijf, dat 3 procent poetsmannen telt.

Maar vooral gelooft Huysmans in rekrutering door wat ze ‘het opwaarderen’ van de job noemt. ‘Het klinkt voor een jonge vrouw nog altijd beter om in een winkel te werken, hoewel de lonen bij ons hoger zijn dan in de verkoop of in de horeca. Bij ons kan je vrij flexibel kiezen wanneer en hoeveel je wil werken, en dat hoeft niet ’s avonds of in het weekend. Deze job is erg interessant voor de combinatie werk en gezin.’

Sinds kort zijn de activiteiten uitgebreid naar industriële schoonmaak en interim-arbeid met het nieuwe bedrijf Work Wizards. ‘We zijn vandaag verantwoordelijk voor 7.500 mensen’, zegt Huysmans. ‘We willen dit bedrijf verankeren, en onze mensen de kans geven andere dingen te leren of andere functies op te nemen.’