Het Poetsbureau lanceert eigen uitzendketen

Het Limburgse schoonmaakbedrijf Het Poetsbureau, een van de grootste dienstenchequebedrijven in Vlaanderen, begint met een nieuwe uitzendfirma en een poetsdienst voor bedrijven.

Een feest in het Sportpaleis. Dat hebben Jo Mellemans en Elly Huysmans, het ambitieuze ondernemerskoppel achter Het Poetsbureau, beloofd als de dubbele doelstelling - 10.000 werknemers en 200 miljoen euro omzet tegen 2020 - gehaald wordt. De bedrijvengroep uit Beringen is vandaag goed voor ruim 7.000 huishoudhulpen en ligt op koers voor 130 miljoen euro omzet dit jaar. De sterke groeier, met omzetstijgingen tussen 30 en 50 procent de voorbije jaren, kondigde vrijdag de start van twee nieuwe activiteiten aan.

Het Poetsbureau krijgt er een zakelijke poot bij, naast de bestaande schoonmaakdiensten voor 45.000 gezinnen en alleenstaanden via de dienstencheques. CEO Jo Mellemans: 'We mikken met 'Het Poetsbureau for business' op kmo's en grotere bedrijven. Denk aan winkels, bedrijfssites, kantoren en publieke gebouwen. Het contact met de zakelijke klanten zal in een eerste fase via ons bestaande kantorennet verlopen. Anders dan op de dienstenchequemarkt, waar we organisch gegroeid zijn, kijken we voor het bedrijfssegment naar externe groei via overnames.'

Bedrijfswagens

De schoonmaakgroep telt momenteel 68 kantoren in heel Vlaanderen, maar mikt op snelle landelijke dekking. Brussel komt volgend jaar in het vizier, en Wallonië een jaar later.

Het Poetsbureau stuntte vorig jaar met de invoering van bedrijfswagens voor een deel van zijn poetshulpen. Dat leidde tot applaus én kritiek. Dat atypische HR-beleid wordt verdergezet. In dezelfde lijn zullen de schoonmakers voor de bedrijven 'het beste loonpakket in de sector' krijgen, met soms een elektrische fiets of bedrijfswagen.

Schermvullende weergave Elly Huysmans en Jo Mellemans, het ondernemerskoppel achter Het Poetsbureau

De tweede nieuwe activiteit is Work Wizards, een uitzendkantoor dat in thuisbasis Beringen start en waarvoor kantoren in Wetteren, Asse, Ninove, Dendermonde, Westerlo en Brasschaat op stapel staan, als afsplitsing van de lokale dienstenchequekantoren. Work Wizards mikt op een 20-tal filialen en een omzet van 5 miljoen euro in 2020.

'Meestal gaat het in de andere richting: een uitzendkantoor breidt uit naar de dienstenchequesector. Wij doen het omgekeerd. Omdat ons uitzendkantoor zich niet beperkt tot de schoonmaaksector, zetten we het als apart merk in de markt', legt Mellemans uit.

Bakstenen kantoren

Maar is de markt voor uitzendkantoren al niet druk bezet, en zijn bakstenen kantoren niet passé? 'Er is inderdaad veel concurrentie, maar we geloven dat er ruimte is voor onze menselijke aanpak, waarbij de uitzendkracht geen nummer is', antwoordt Mellemans. 'Uiteraard zetten we in op digitale kanalen, maar voor het sollicitatiegesprek met de kandidaat blijven we het belang zien van een lokale fysieke vestiging.'

Externe middelen zijn niet nodig voor het huidige groeipad, klinkt het nog. 'We hebben met Het Poetsbureau een financiële buffer kunnen opbouwen die we nu investeren in Work Wizards.'