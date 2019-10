House of HR doet tweede overname in week tijd

Rika Coppens, de CEO van House of HR: 'De recente overnames passen in onze strategie om internationaal uit te breiden.'

De uitzendgroep neemt een Frans studiebureau en een Nederlandse speler over. CEO Rika Coppens zegt dat een verkoop van House of HR niet meer aan de orde is.

Vorig jaar werkten de eigenaars van House of HR, dat mee is opgericht door Conny Vandendriessche, nog aan een verkoop van de uitzendgroep. Maar nu die plannen zijn afgeblazen - het officieus prijskaartje van 1,5 à 2 miljard euro bleek een onoverkoombare twistappel tussen de kandidaat-overnemers en de verkoper - is het bedrijf zelf op overnamepad.

GRITT Projects, een dochter van de groep die managementdiensten levert aan bedrijven actief in de bouw, telecom en nutsvoorzieningen, neemt zijn de Franse sectorgenoot ETA over. Etudes de Travaux d'Armor levert diensten aan de grootste Franse energie- en telecomleveranciers.

'Met die overname versterken we onze positie als marktleider in de dienstverlening in de wereld van telecom, bouw en nutsvoorzieningen', zegt GRITT-CEO Diederik Sohier. 'We staan met gebundelde krachten klaar voor uitdagingen zoals de uitrol van 5G.'

De overname past ook in de internationale expansiestrategie van House of HR, zegt CEO Rika Coppens. 'We gaan op zoek naar bedrijven die expertise toevoegen aan onze niches. Zo kunnen we organisch blijven groeien.'

Risico spreiden

Een overname van vorige week sluit daarbij aan. Covebo, een Nederlandse dochter van House of HR, nam toen Eurojob over, een uitzendbureau dat vooral Oost-Europese werkkrachten aantrekt. 'Ook dat zijn sectorgenoten', zegt Coppens. De overnamebedragen worden niet bekendgemaakt.

Is de internationale expansie een manier om de slabakkende economische groei in België, en de invloed daarvan op de uitzendmarkt, te slim af te zijn? Niet noodzakelijk, zegt Coppens. 'Heel Europa kampt met een dalende economie. Internationaal uitbreiden is voor ons wel een manier om de conjunctuurgevoeligheid te verminderen. Door in meerdere landen en meerdere sectoren tegelijk aanwezig te zijn, spreiden we het risico.'

Digitalisering

Door uit te breiden in dezelfde branches riskeer je wel een gebrek aan vernieuwing. Maar daar wil House of HR rekening mee houden. 'Dat is het andere deel van onze uitbreidingsstrategie. We kijken ook naar moderne manieren van werken, zoals met ons nieuwe platform NOWJOBS.'

Dat is een uitsluitend digitaal platform dat zich richt op flexi-jobs en studenten, maar ook op 65-plussers. 'Technologie is inherent aan wat we doen en moet ingebed worden in onze dagelijkse manier van werken.' Sinds het ontstaan van NOWJOBS in 2017 is de omzet vervijfvoudigd, zegt Coppens.

De CEO benadrukt dat een verkoop van House of HR niet meer aan de orde is. Met een herfinanciering van de groep en een kapitaalvermindering voor de bestaande aandeelhouders - het investeringsfonds Naxicap en Vandendriessche - is dat scenario in de schuif beland.