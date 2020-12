House of HR is tiende grootste hr-bedrijf van Europa

De Belgische hr-dienstverlener House of HR rond onderneemster Conny Vandendriessche en Rika Coppens prijkt in de top 25 van 's werelds grootste rekruteringsbedrijven. De groep boekte vorig jaar een omzet van meer dan 1,8 miljard euro.

House of HR is de grootste hr-speler met Belgische wortels en de tiende grootste in Europa, berekende Staffing Industry Analysts (SIA), een wereldwijde consultant in de hr-sector. De consultant rekent CEO Rika Coppens tot de 50 machtigste hr-vrouwen ter wereld.

Elk jaar in december maakt SIA zijn globale top 100-lijst bekend. De lijst is gebaseerd op de gerealiseerde omzet die rekruteringsbedrijven in 2019 lieten optekenen. De wereldwijde lijst wordt aangevoerd door het Nederlandse Randstad met 24 miljard dollar omzet, gevolgd door het Zwitserse Adecco Group (23 miljard dollar omzet).

590 kantoren

Van alle niet-beursgenoteerde bedrijven in de hr-sector staat House of HR op de zevende plaats. Het omvat negen bedrijven en 38 merken en verschaft vanuit 590 kantoren werk aan 47.000 mensen in heel Europa. Met 2,02 miljard dollar omzet (1,8 miljard euro) is het meteen de grootste uitzendgroep met Belgische wortels. De tweede grootste Belgische hr-speler is Actief Interim, dat met een omzet van 667 miljoen dollar op de 78ste plaats belandt.