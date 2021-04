House of HR komt coronajaar door zonder grote kleerscheuren

We blijven ook dit jaar volop overnames doen, vooral in de segmenten healthcare en IT.

Al bij al hield het Belgische bedrijf dus goed stand tijdens het coronajaar. Het toonde een sterke cashpositie. Financieel directeur Andres Cano stelt dat House of HR eind maart 2021 400 miljoen euro aan cash had opgebouwd. ‘Dat geld gaan we gebruiken om onze verdere groei te financieren, zowel door organische groei als door overnames’, zegt hij. ‘Een goede start was de overname van Solyne (Nederland) en Greenworking (Frankrijk) in januari 2021. We blijven investeren in digitale initiatieven en specialiseren verder, met een focus op onze kernmarkten België, Nederland, Duitsland en Frankrijk.’ Volgens Coppens situeren 'de volgende overnames zich in de segmenten healthcare en IT'.