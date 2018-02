House of HR koopt lokale partners uit

De uitzendgroep wordt gestroomlijnd. Dat gebeurt onder meer via het uitkopen van minderheidspartners bij de buitenlandse dochters. Zij stappen in ruil in het kapitaal van House of HR.

House of HR is de holding boven het uitzendbedrijf Accent en tal van andere Europese interimspelers (zie inzet onderaan). De groep is haar structuur aan het schoonmaken en aan het stroomlijnen, leren de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Daarbij worden verschillende vennootschappen gefuseerd. De opkuis lijkt een voorbode van een uitstap van Naxicap, het Franse investeringsfonds dat al zes jaar eigenaar House of HR is. Maar voor CEO Rika Coppens gaat het enkel om een juridische reorganisatie. 'De bedoeling is dat alle dochters van House of HR uiteindelijk onder dezelfde holding komen, ook de buitenlandse', legt ze uit.

Het stroomlijnen gaat verder dan België alleen. House of HR koopt ook de minderheidspartners uit in al zijn buitenlandse entiteiten. Het gaat om ondernemers die hun bedrijf deels aan House of HR verkocht hebben, maar een deel van de aandelen behielden. Ze bezitten gemiddeld 25 procent van de betrokken entiteiten. De betrokkenen krijgen in ruil voor die belangen cash én aandelen in House of HR.

De uitzendgroep financiert die deals via schulden. Een tijdje geleden tankte ze via een herfinanciering verse schulden. Een deel daarvan diende voor de overname van Redmore in Nederland, een ander voor het uitkopen van de lokale partners in het buitenland. De rest moet de oorlogskas spijzen.

Europese expansie

House of HR timmert via overnames al jaren aan een Europese expansie. Accent was vijf jaar geleden het startpunt. Het Europese groeiparcours gebeurt onder de hoede van het investeringsfonds Naxicap, dat sinds 2012 de meerderheid van de uitzendgroep bezit. Conny Vandendriessche, de mede-oprichtster van Accent, heeft de rest van de aandelen in handen.

Het Belgische Accent is nog altijd de grootste dochter van de uitzendgroep. Die was vorig jaar goed voor een omzet van 1,4 miljard euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van ongeveer 146 miljoen. House of HR verwacht zijn schulden binnen 12 à 18 maanden terug te brengen tot minder dan vier keer de brutobedrijfswinst (ebitda).

In België is House of HR naar eigen zeggen de grootste speler na Randstad, dat de merken Randstad en Tempo-Team omvat. Ook Adecco en Manpower maken aanspraak op een top-drieplaats. De West-Vlaamse groep wordt sinds deze zomer geleid door Rika Coppens (ex-Bureau van Dijk, ex-Zenitel en voormalig CEO van de tankstationuitbater EFR). Zij verving de Fransman Jérôme Caille.