House of HR slaat grote slag in Nederland

De Roeselaarse hr-dienstverlener House of HR neemt zijn Nederlandse sectorgenoot Cohedron over. Die is goed voor ruim 130 miljoen euro omzet. Het is al de vierde overname dit jaar.

België telt ondanks zijn beperkte omvang toch een reeks bedrijven die internationaal hun mannetje kunnen staan. Daar hoort ook House of HR bij, de grootste Belgische hr-speler en het nummer negen in Europa. House of HR ontstond een kwart eeuw geleden uit Accent Interim en is intussen een groep met 3.400 vaste werknemers, een omzet van 1,6 miljard euro in het coronajaar 2020 en meer dan 600 kantoren in Europa.

Het bedrijf rond medeoprichtster Conny Vandendriessche en CEO Rika Coppens wordt opnieuw een stukje groter door de inlijving in Nederland van Cohedron. Dat is een hr-dienstverlener met een focus op de publieke sector. House of HR slaat daarmee een dubbelslag: opnieuw groeien in Nederland - naast België, Duitsland en Frankrijk een van de kernmarkten - en actief worden in de publieke sector. 'Iets wat al langer op ons verlanglijstje stond', zegt Coppens over dat laatste in een persmededeling.

Het is al de vierde overname van het jaar en de tweede in Nederland. Maar niet de grootste van de vele deals die House of HR reeds op het palmares heeft staan. In het voorjaar bleek al dat de groep een cashreserve van 400 miljoen euro had opgebouwd die deels kan worden gebruikt voor overnames.

Naar 2 miljard euro omzet

Gecombineerd met de eigen groei en het herstel na de pandemie moeten die helpen om dit jaar over de symbolische kaap van 2 miljard euro omzet te gaan. Het persbericht vermeldt die prognose expliciet. In het precoronajaar 2019 raakte House of HR bijna aan 1,8 miljard euro. De groep blijft overigens op het overnamepad.

Cohedron voegt buiten ongeveer 132 miljoen euro omzet ook 19 miljoen euro bedrijfskasstroom toe. House of HR raakte vorig jaar aan 179 miljoen euro. Cohedron heeft een beperkt aantal vaste medewerkers, maar helpt via zijn klanten meer dan 2.000 mensen aan werk. Die staan ook op de loonlijst van het bedrijf. Voor heel House of HR stijgt dat cijfer nu naar ruim 45.000.

House of HR koopt Cohedron voor een onbekend bedrag van de private-equitygroep Argos Wityu, die de meerderheid in handen had. Het management had een minderheidsbelang en stoot dat eveneens af. Maar in ruil blijft het aan boord en herinvesteert het in House of HR. De operatie moet wel nog worden goedgekeurd door de Nederlandse mededingingsautoriteit ACM.