House of HR slaat slag in Roemenië

De Belgische uitzendreus neemt met Happy Recruiter niet alleen een Roemeense sectorgenoot over, maar ook een rekruteringsrobot.

De West-Vlaamse uitzendreus House of HR, de koepel boven onder meer Accent Jobs, is opnieuw toe aan een overname. Deze keer gaat het om het Roemeense Happy Recruiter, meldt House of HR dinsdag.

Happy Recruiter staat in de sector bekend als het bedrijf dat de rekruteringschatbot 'Dora' op de markt brengt. Dora is een robot die rekruteerders helpt tijdens het volledige aanwervingsproces. De robot zoekt automatisch naar geschikte kandidaten op sociale media, contacteert ze, stelt een reeks vooraf vastgelegde vragen en legt voor geschikte en geïnteresseerde kandidaten een online of live interview met de aanwervingsmanager vast. Als de kandidaat toch niet wordt gekozen, zoekt het systeem meteen naar vervangers.

277.000 interviews

Dora werd in maart 2018 gelanceerd. Na een jaar is het systeem erin geslaagd om meer dan 277.000 interviews af te nemen van kandidaten. Dat resulteerde in de aanwerving van 10.533 mensen. Een aanwervingsratio die niet veel lager ligt dan wat echte recruiters presteren. Maar de tijd tussen het opnemen van contact en het aanwerven is wel opvallend korter dan bij de klassieke aanpak.

Op dit moment spreekt Dora Engels, Nederlands, Roemeens en heel binnenkort ook Duits. De robot werkt de klok rond en kan zelfs eerste loongesprekken aan.

'Dora werd ontwikkeld door ervaren recruiters en heeft tot doel om de tijdrovende en routinematige delen van het rekruteringsproces over te nemen. Het is zeker niet de bedoeling dat recruiters vervangen worden door machines. Integendeel. We willen hen de kans geven om zoveel mogelijk tijd te kunnen besteden aan dat waar ze goed in zijn: de beste passende kandidaat aanwerven voor hun bedrijf. Als Dora hen routinewerk uit handen kan nemen is dat fantastisch', zegt Rika Coppens, de CEO van House of HR.

Begeleider

Coppens denkt niet dat dat op termijn een bedreiging is voor de eigen activiteiten. 'Maar de focus van onze business zal wel anders komen te liggen. We zullen meer de begeleider worden van onze kandidaten gedurende de carrière en van de professionele recruiter van onze klanten. Bij House of HR zijn we niet bang voor innovatie. Integendeel.'

House of HR is de holding met Belgische hoofdzetel die ontstond uit Accent Jobs. De groep is vooral sterk gegroeid door overnames, zelfs meerdere per jaar. Ze bestaat uit negen bedrijven die samen 32 merken in de markt zetten. Het concern haalde in 2018 een omzet van 1,8 miljard euro met meer dan 500 kantoren in tien landen. House of HR wordt gecontroleerd door het Franse investeringsfonds Naxicap. Dat zoekt overigens een koper voor zijn belang.