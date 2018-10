House of Talents koopt twee concurrenten

De uitzendgroep House of Talents, gespecialiseerd in knelpuntprofielen, neemt kort na elkaar twee bedrijven over: Valuebuilders, een outsourcingbureau voor hr- en payrollactiviteiten, en Mides, dat hetzelfde doet voor ingenieursprofielen.

House of Talents is een minder bekende speler in de uitzendwereld, maar de groep, die zich specialiseert in sectoren met schaarse profielen, is aan een flinke opmars bezig. De groep haalde eind 2016 het Sofindev-fonds van de holding Sofina en Colruyt aan boord als investeerder. Sindsdien gaat het snel.

Nu neemt het bedrijf in een maand tijd twee nichespelers over. Behalve door overnames groeide de groep het voorbije jaar ook organisch sterk: +30 procent. In twee jaar tijd groeide de omzet van 30 miljoen euro naar 100 miljoen euro eind 2018.

In 2017 nam House of Talents Arcq, een rekruteringsbedrijf voor de biotech-, voedings- en chemie-industrie, en Chaintec Group over. Dat laatste legt zich toe op outsourcing van werknemers met technische profielen in de industrie.

HR-managers

Valuebuilders is gespecialiseerd in hr-interimmanagement en heeft dit jaar 140 mensen aan de slag. Die komen uit een netwerk van 4.000 hr-managers.

Mides is dan weer gespecialiseerd in het detacheren van ingenieurs. Het heeft daarvoor een pool van 220 mensen.