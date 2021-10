House of Talents legt de hand op Nederlandse sectorgenoot

The Human Network focust net als House of Talents op knelpuntberoepen, voornamelijk in IT, maar ook in marketing, verkoop en hr.

De Vlaamse hr-dienstengroep House of Talents, een specialist in knelpuntberoepen uit de portefeuille van Baltisse (Filip Balcaen), koopt zijn Nederlandse sectorgenoot The Human Network. De prijs van de transactie is niet bekend.

House of Talents focust exclusief op sectoren met schaarse profielen, knelpuntberoepen zeg maar. De groep stelt ongeveer 2.000 specialisten te werk en opereert in België, Frankrijk, Duitsland en tot nu toe ook heel beperkt in Nederland.

Met de overname van The Human Network zet House of Talents nu een grote stap boven de Moerdijk. The Human Network focust net als House of Talents op knelpuntberoepen, voornamelijk in IT, maar ook in marketing, verkoop en hr. De structuur van de groep is vergelijkbaar met die van haar overnemer, met meerdere subedrijven die focussen op verschillende niches.

Aparte financiële cijfers worden niet bekendgemaakt, maar samen stevenen House of Talents en The Human Network dit jaar af op 180 miljoen euro omzet. In 2019 boekte House of Talents een geconsolideerde omzet van 102 miljoen.

House of Talents koopt The Human Network over van de Nederlandse investeerder Synergia. Het management van het bedrijf krijgt een belang in de Nederlandse tak van House of Talents.

Balcaen

House of Talents is sinds bijna drie jaar voor het grootste deel in handen van de West-Vlaamse ondernemer Filip Balcaen en zijn investeringsvehikel Baltisse. CEO Steve Rousseau en het management kregen toen een belang van ruim 35 procent in de nieuwe constructie.

Met Baltisse aan boord wil House of Talents focussen op organische groei in combinatie met overnames in binnen- en buitenland. Het lijfde de voorbije jaren sectorgenoten als Arcq en Chaintec in, maar ook Valuebuilders en Mides.