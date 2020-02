Hr-groep SD Worx schrijft dieprode cijfers

De hr-dienstengroep SD Worx leed het afgelopen jaar 33 miljoen euro verlies, veroorzaakt door eenmalige en uitzonderlijke elementen.

De omzet van de groep groeide in 2019 met 29 procent naar 767,7 miljoen euro. In de divisie loonberekening klom de omzet van 466,7 naar 505 miljoen euro door interne groei. De uitzenddivisie, die voor het eerst voor een heel jaar in de boeken werd opgenomen, haalde een omzet van 264 miljoen. De bedrijfskasstroom (ebidta) kwam uit op 77,6 miljoen euro.

SD Worx keek het voorbije jaar tegen eenmalige kosten aan. Voor 18,4 miljoen euro kosten vloeiden voort uit het digitale transformatieplan, en er moesten voor 8,1 miljoen euro bijkomende pensioenprovisies worden aangelegd.

De groep moest ook een belangrijke goodwillafschrijving op haar uitzenddivisie nemen, en op haar vastgoed in Antwerpen. De totale afschrijvingslast kwam uit op 65,3 miljoen euro.

Na 8,7 miljoen euro aan belastingen eindigde het nettoresultaat 33,2 miljoen euro in het rood. In 2018 was er een verlies van 9,1 miljoen euro.