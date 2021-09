Hr-specialist Planet Group koopt sectorgenoot Viavera

Viavera is onder meer actief in selectie, rekrutering en uitzendarbeid in de farmasector.

Het hr-bedrijf Planet Group legt de hand op zijn sectorgenoot Viavera Recruitment. De prijs van de transactie is niet bekend.

Planet Group is een hr-groep van Gentse origine die de merken X-Care in Motion, IT-Planet en HR-Planet omvat. De groep rond oprichter en CEO Sam Baro is een middelgrote speler en stevent dit jaar af op een omzet van 60 miljoen euro.

Om zijn aanbod te vervolledigen koopt Planet Group zijn sectorgenoot Viavera Recruitment, een selectie-, rekruterings- en interimspecialist die zich op het hogere bediendesegment richt. Viavera is actief bij middelgrote en grote ondernemingen in vooral de financiƫle wereld, de farma-, de ICT- en de dienstverlenende sector.

Viavera was vorig jaar goed voor 5 miljoen euro omzet en heeft kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en Zaventem. Het merk Viavera - een verwijzing naar oprichtster Vera Roesems - blijft behouden.

Planet Group timmert gestaag aan zijn groei. Eind vorig jaar nam zijn uitzendafdeling X-Care sectorgenoot Talent in Motion over. De nieuwe entiteit, X-Care in Motion, kan enkele honderden mensen projectmatig inzetten in de zorgsector.