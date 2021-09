Hr-wereld verwacht overnamegolf nu jobmarkt weer onder stoom komt...

De overname van Hudson door Randstad kan het startschot worden voor een nieuwe ronde consolidatie in de hr-wereld. ‘Bedrijven willen één partner voor al hun hr-vragen.’

In de sector komt het niet als een grote verrassing dat de rekruteringsspecialist Hudson in verregaande onderhandelingen zit voor een overname door de hr-dienstengroep Randstad, zoals De Tijd woensdag meldde. ‘Alle grote spelers kijken uit naar interessante toevoegingen’, zegt Rika Coppens. Ze is CEO van House of HR, dat dit jaar al vier overnames op zijn palmares heeft. Ook Ann Cattelain, CEO van de hr-dienstenfederatie Federgon, ziet in de mogelijke deal een voorbode van meer fusies en overnames. ‘Door de coronacrisis is het op dat vlak een tijd rustig geweest, maar misschien dient zich nu een nieuwe golf aan’, zegt ze.

Die verwachting is voor een stuk conjunctureel gedreven. De jobmarkt stond voor corona al onder hoogspanning, en nog voor de crisis helemaal voorbij is, is er alweer sprake van krapte en een oplaaiende ‘war for talent’. Om die oorlog heelhuids door te komen, moeten hr-bedrijven maken dat ze alle mogelijke expertise in huis hebben om de juiste persoon zo snel mogelijk te vinden.

Ook los van de economische cyclus is de hr-markt al langer in de greep van een consolidatiebeweging. Daarbij valt op dat de traditionele schotten tussen de verschillende disciplines almaar meer vervagen. Terwijl Federgon vroeger bekendstond als een vereniging van uitzendkantoren heeft het nu op zijn website aparte secties over onder meer dienstencheques, outplacement, loopbaanbegeleiding en zelfs ‘well-being’, het motiveren van werknemers door hun welbevinden op het werk te verhogen.

Regels afgeschaft

De toenadering tussen Hudson en Randstad is een ander voorbeeld van die vervagende disciplines. De eerste is een rekruteringsbureau dat met de jaren activiteiten uitbouwde in onder meer outplacement en assessment. De laatste was ooit een zuivere uitzendgroep, maar is vandaag evengoed aanwezig in werving en selectie, carrièreadvies, opleidingen en andere hr-diensten.

Vroeger had je wettelijke schotten tussen verschillende hr-activiteiten, maar die werden zo’n 20 jaar geleden opgeheven. Ann Cattelain CEO Federgon

Het vervagen van de grenzen in hr-land heeft historische wortels. ‘Vroeger had je wettelijke schotten tussen verschillende hr-activiteiten, maar die werden zo’n 20 jaar geleden opgeheven’, zegt Cattelain. 'Sindsdien zag je dat grote groepen als Randstad en Adecco zich sterk zijn gaan diversifiëren.’

Maar ook de markt drijft de verschillende disciplines in elkaars armen. ‘Klanten willen één loket dat een oplossing biedt voor alle hr-vragen, in plaats van bedrijven die maar één bepaalde dienst aanbieden’, klinkt het. ‘Zeker voor kleine en middelgrote bedrijven die geen eigen expertise in huis hebben is het belangrijk een beroep te kunnen doen op een professionele partner’, zegt Coppens.

De hr-wereld is op dat vlak onderhevig aan dezelfde trends als andere dienstensectoren, zoals marketing- en communicatieadvies. Terwijl grote bedrijven vroeger meerdere reclamebureaus in dienst hadden, kiezen ze nu één partner die ook veel nauwer betrokken wordt bij strategische beslissingen.

Digitalisering

Een achterliggende drijfveer is de toenemende complexiteit van het vak, die nauw samenhangt met digitalisering en het belang van data. Techbedrijven als LinkedIn (Microsoft), Facebook en Google worden almaar belangrijkere kanalen om jobs aan te bieden en te vinden, bleek dinsdag nog uit een studie van Randstad. Hr-bedrijven moeten zich daartegen wapenen met nog betere data, een gepersonaliseerde dienstverlening en specifieke competenties.

Ook de interne processen van hr-bedrijven verlopen almaar meer digitaal - denk aan video-interviews of onlineassessments. Om de investeringen in al die digitale tools en platformen te doen renderen, moet je ze op grote schaal kunnen inzetten. Overnames zijn één manier om die schaalvergroting te realiseren.

Mogelijk zal de volgende consolidatiegolf meer toenadering inhouden met de wereld van de sociale secretariaten en loonadministratie.

Het verwachte overnamegeweld zal een duidelijker opdeling scheppen in de versnipperde sector, denken specialisten. ‘Als klein bedrijf moet je kiezen: ga ik voor een niche of word ik deel van een grotere groep’, zegt Cattelain. Coppens verwacht dat vooral het middensegment onder druk zal komen om te verkopen. ‘Ik verwacht daar ook interesse vanuit private equity.’ Een andere trend die zeker zal aanhouden, is het opkopen van zogenaamde ‘HRtech’-spelers die hr-bedrijven kunnen helpen digitaliseren.