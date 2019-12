Hygiënemultinational CID Lines in de etalage

Het investeringsfonds IK zet zijn Belgisch portefeuillebedrijf CID Lines te koop. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Het prijskaartje voor de hygiëne-multinational kan oplopen tot ruim 300 miljoen euro.

Het Ieperse bedrijf CID Lines is niet bekend bij het grote publiek, maar de wereldspeler van formaat maakt hygiënische producten voor de landbouw, de transportsector en de voedingsindustrie en grootkeukens. In de landbouw dienen zijn ontsmettingsmiddelen onder meer om stallen schoon te maken of melkinstallaties kiemvrij te houden.

Jarenlang was CID Lines volledig in handen van de oprichtersfamilie Brutsaert, maar daar kwam in 2010 verandering in. Het investeringsfonds Gilde kocht toen een meerderheidsbelang. Vijf jaar later werd de Ieperse groep voor een onbekend bedrag aan de Zweeds-Britse investeerder IK (het voormalige Industri Kapital) doorverkocht. Medeoprichter Koen Brutsaert (CEO) en zijn nicht Helena (commercieel directeur) bleven aan boord.

Rotschild

Vier jaar na zijn intrede acht IK de tijd rijp om weer uit te stappen. Het investeringsfonds heeft de zakenbank Rothschild een mandaat gegeven om op zoek te gaan naar een koper. De deal zit nog in een beginstadium. Of de koper een financiële dan wel een industriële partij wordt, is nog niet duidelijk. CID Lines is de enige Belgische participatie van IK.

IK kocht de Ieperse groep na een hevige overnamestrijd. Onder meer twee investeringsfondsen, Ardian en Astorg, streden mee. Mogelijk stapt het management onder leiding van Brutsaert bij de op til zijnde deal opnieuw mee in de nieuwe constructie boven het bedrijf.

China

Bij de instap van CID Lines stond groei in China, Brazilië en het Midden-Oosten bovenaan op de agenda. Met de steun van IK bewerkte de Ieperse groep geduldig de Chinese markt. De groei accelereerde toen de Afrikaanse varkenspest uitbrak. Door die epidemie kromp de varkenspopulatie in China - geraamd op ruim 400 miljoen stuks - in anderhalf jaar tijd met een kwart. Elke Chinese provincie werd getroffen.

Door de epidemie zagen de Chinezen het belang in van hygiëne in de stallen, die soms te wensen overlaat. Dat legde CID Lines geen windeieren: de Chinese vraag naar zijn reinigings- en ontsmettingsmiddelen ging er maal drie.