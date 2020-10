‘Ik ben begonnen met één Cracco, nu zit ik met twee opgescheept’

Philip Cracco maakt op de website nog deel uit van het management bij zijn uitzendbedrijf Boemm, maar Fluppen/Pabeir is sinds januari niet meer. Zijn kinderen en boezemvriend Lieven Bonamie beslisten zijn werk met grote ambities voort te zetten. ‘Eerst zijn dood. Dan de lockdown van het bedrijf. Dat hakt erin. Wat zou pa gedaan hebben? Die vraag hebben we al vaak gesteld.’

‘Ze lachen altijd met mijn kettinkje.’ Lieven Bonamie - met mondmasker op de borst, bengelend aan een blinkende, metalen ketting - gooit Marie en Pieter-Jan een spelerige blik toe. ‘Ik denk dat ze me oldskool vinden. ’t Is toch waar, gasten?’

‘Hmm’, klinkt het antwoord, gevolgd door stilte en een veelbetekenende glimlach. Bonamie (42 jaar), vormde als boezemvriend en businesspartner 14 jaar een tandem met wijlen Philip Cracco. Marie (22) en Pieter-Jan (25) zijn dochter en zoon van de West-Vlaamse ondernemer, die begin dit jaar op zijn 57ste overleed na een heftige strijd tegen prostaatkanker.

Cracco’s lanceren incubator voor start-ups



Boemm - de holding van de Cracco’s en Lieven Bonamie - lanceert een incubator voor ondernemers met ideeën om de wereld van human resources te digitaliseren.

De Bellinzona Foundation, zo wordt het kind gedoopt. De naam verwijst naar een klein Zwitsers stadje, vlak bij de Italiaanse grens. ‘We zijn beginnen te grasduinen in de stambomen van de Cracco’s en zijn tot de ontdekking gekomen dat daar het eerste Cracco-bloed heeft gestroomd. We dachten allemaal dat Cracco Italiaans was. Pa moest het eens weten. Hij zou zeer ontgoocheld zijn’, lacht Bonamie.

‘We gaan geld en managementtijd ter beschikking te stellen om start-ups te lanceren’, zegt Bonamie. De bedoeling is dat hij daar meer van zijn tijd insteekt naarmate de operationele taken van Boemm worden afgestaan aan Pieter-Jan en Marie Cracco. ‘Het wordt een beetje mijn speeltuin.’

De ambitie is de komende jaren ‘enkele miljoenen’ te investeren, al zal dat grotendeels afhangen van de dossiers die binnenlopen. ‘Reken op tien investeringen om twee succesverhalen te hebben. Dat zou zalig zijn.’

Boemm is de holding van de familie Cracco en Lieven Bonamie. Die is goed voor 80 jobs, 45 miljoen euro omzet en 2,1 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda, 2019).

Met Jobfixers richt het zich op uitzendselectie voor arbeiders en bouwvakkers. Met White & More mikt het op bediendeprofielen, en met Digital Payroll Services op personeelsadministratie voor bedrijven.

Met de investeringsmaatschappij Greenpark is een vierde poot opgericht om overnames te doen in het segment van outsourcing.

Hij - ‘pa’ - liet niet alleen twee kinderen achter, maar ook de snelgroeiende holding Boemm met het uitzendbedrijf Jobfixers als uithangbord. ‘Twee weken voor zijn dood riep hij me bij zich. Ga je mijn gasten dichte pakken?, vroeg hij’, blikt Bonamie terug.

Nu runnen ze met hun drieën het bedrijf, met grote ambities om te groeien tot 150 miljoen euro omzet in 2025. ‘Ons familiebedrijf’, zoals Bonamie het zegt, ook al is er geen familiale band tussen Bonamie en de Cracco’s, alleen vriendschap.

Wagyusteak

‘15 januari, ik weet het nog goed, een paar dagen na de begrafenis. We zijn toen een biefstuk gaan eten. Een wagyusteak, voor de eerste keer in mijn leven. Ik zat daar aan tafel met maar één vraag in mijn hoofd. Guys, gaan we samen voortdoen? Niet zagen, niet trunten, gewoon gaan, met ons drieën. Op dat moment hadden we de shock van pa zijn overlijden nog niet verteerd, en jullie konden evengoed gezegd hebben: Lieven, geef ons nog zes maanden om alles te verwerken. Jullie hadden daar alle recht toe.’

Pieter-Jan Cracco: ‘We hebben getreurd en geweend, maar ook snel beslist om pa zijn werk voort te zetten. Of we daar klaar voor zijn? Pa zei altijd: Boudewijn was 20 toen hij op de troon zat. Wat moet je daar dan op zeggen?’

Bonamie: ‘Dat is de start geweest van Boemm 2.0, die wagyusteak. Ik ben begonnen met één Cracco en nu zit ik er met twee opgescheept. (lacht) Het is anders nu. Philip en ik zijn altijd Peppi en Kokki geweest. Zet ons drie minuten samen en we hebben een oplossing voor alle problemen. Maakten we elkaar beter? Zeker. Gaven we genoeg tegengas? Misschien niet. Je merkt dat er nu een generatieverschil is, maar dat geeft een leuke saus. Zonder wrijving geen glans. Ik zal jullie opleiden. Zie me maar gewoon als nonkel Lieven. En daarna is het aan jullie om hetzelfde te doen met mijn kinderen, die nu nog te jong zijn. Dat zou fantastisch zijn.’

Je merkt dat er nu een generatieverschil is, maar dat geeft een leuke saus. Zonder wrijving geen glans. Lieven Bonamie

Bonamie en Philip Cracco waren sinds 2006 onafscheidelijk. Ze leerden elkaar kennen bij het interimbedrijf Accent, dat Cracco met Conny Vandendriessche opstartte en uitbouwde.

Cracco - die nooit verlegen zat om een stunt - groeide tegelijkertijd uit tot een graag geziene figuur in de boekskes, na zijn deelname in het tv-programma ‘The sky is the limit’. Hij pakte uit met paaldanseressen op een jobbeurs en kleedde zich in supermanpak op personeelsfeesten. Ook foto’s van zijn rallyauto’s bereikten het Vlaamse publiek. Nummerplaten: WORKHARD en PLAYHARD. Zijn levensmotto. Zelfs zijn begrafenis moest achteraf een feest worden, met dikke sigaren en de beste whisky.

In 2013 werd Cracco naar eigen zeggen ‘buitengebonjourd’ bij Accent. Bonamie volgde zijn compagnon. Cracco kocht vervolgens het horlogemerk Rodania, en samen startten ze een marketingbureau. Dat was allemaal maar in afwachting van hun echte plan, om na vier jaar - na het aflopen van het niet-concurrentiebeding - de sector opnieuw te bestormen.

Schermvullende weergave Pieter-Jan en Marie Cracco werden van bij het begin mee in bad getrokken bij het uitzendbedrijf van hun vader en Lieven Bonamie. ©Wouter Van Vooren

‘Twee maten met goesting die zeggen: let’s do it again’, zegt Bonami. ‘Met de typische Cracco-visie. Groots. Het eerste jaar, meteen 30 miljoen euro omzet. Die drang om onze stempel te zetten was ongelooflijk. We waren er zo mee bezig dat we geen tafels en stoelen hadden besteld voor ons hoofdkantoor. Shit, vergeten.’

Pieter-Jan en Marie Cracco werden van bij het begin mee in bad getrokken. Pieter-Jan kreeg een uitzendkantoor in Roeselare toegewezen. Marie begon op de hr-dienst. ‘Bewijs maar dat je het kan. Hier zijn uw targets, zei hij dan. En hij was hard, hé. Elke dinsdag liepen de weekcijfers van alle kantoren binnen. Ofwel was dinsdag geweldig, ofwel was hij helemaal om zeep’, zegt Pieter-Jan.

Genadeloos

Van 30 miljoen ging het naar 45 miljoen euro omzet in 2019. Het kon niet op, maar toen sloeg de kanker een tweede keer genadeloos toe. ‘Dat kwam hard aan. We waren meer dan zakenpartners. We hebben samen ondernomen, samen gefaald, samen gewonnen, deugnieterij uitgestoken. Hij zit in mijn vel’, zegt Bonamie.

‘In de eerste helft van vorig jaar was Philip nog supergoed. We zijn nog gaan skiën. Pieter-Jan en ik met onze ski’s aan boven op de berg, en Cracco op zijn snowbike. Om ter eerst naar beneden. Vent toch. In mei hebben we de Mille Miglia gereden in Italië. En in augustus komt hij bij mij. ‘Het gaat niet goed, Lieven. Het is tijd dat je overneemt.’ Ik kon geen vrede nemen met de ziekte, maar het is nu zo.’

Doordat de kinderen al enkele jaren meedraaiden, konden ze samen een vliegende start nemen. Maar die kwam op 17 maart door Covid-19 abrupt ten einde. ‘Alle plannen mochten in de vuilbak. We waren nog in de mindset van morgen openen we een kantoor, overmorgen nog een, en dan opeens: alle kantoren dicht’, zegt Marie.

‘Die omzet, mannekes. In een week tijd, min 40 procent. Na twee weken, min 75 procent. De financiële crisis was een lachertje vergeleken met dit. En dat allemaal twee maanden na pa zijn dood. Dat hakt er wel in’, zegt Bonamie.

Met zeven managers bleven ze de resterende businesscontracten opvolgen. ‘Wat zou pa gedaan hebben? Hoeveel keer hebben we die vraag niet gesteld?’

Pieter-Jan: ‘Elke crisis heeft verliezers en winnaars. Eten heb je altijd nodig, dus zijn we beginnen te bellen in de landbouwsector. We zijn bij aspergetelers uitgekomen. De seizoensarbeiders raakten niet tot in België, en we zijn contracten beginnen op te maken en hebben daar zelfs bouwvakkers geplaatst. En daarna begonnen de aardbeien te rijpen. We hebben daar uiteindelijk weinig aan verdiend, misschien zelfs geld verloren, maar we bleven bezig. Asperges en aardbeien. Dat was goed voor het moreel.’

Tegelijk maakte het drietal gebruik van de tijd om het bedrijf te professionaliseren en te structureren, samen met de investeringsmaatschappij Greenpark Investments, die een minderheidsbelang had verworven.

Ik heb de indruk dat de arbeidsmarkt er minder erg aan toe is dan wat je overal leest. Bij onze kmo-klanten zie ik veel vacatures. Lieven Bonamie

Groeipijnen

Die structuur bleek ook nodig. ‘We waren bezig met omzet, omzet, omzet. De kranen openzetten, investeren en kantoren openen. Targets van tien nieuwe kantoren per maand, het is eigenlijk hallucinant als je eraan terugdenkt. We hadden groeipijnen. We moesten mensen aanwerven die niet aan de vereisten voldeden, om de groei te volgen. Dat kostte allemaal een fortuin. En nee, dat had allemaal niets met Philip en wilde plannen te maken, het is gewoon de normale evolutie van een bedrijf. Het was ook niet de bedoeling de eerste jaren veel winst te maken, maar nu is het tijd voor structuur.’

Intussen zijn weer een 40-tal kantoren open. ‘Ik heb de indruk dat de arbeidsmarkt er minder erg aan toe is dan wat je overal leest. Er zijn natuurlijk drama’s in bepaalde sectoren, maar bij onze klanten in het kmo-segment zie ik toch veel vacatures. De bouw is goed bezig. De knelpuntenberoepen zijn er nog altijd. De vraag naar bediendecontracten komt daarentegen voorzichtiger op gang.’

Of we op onze leeftijd klaar zijn om mee het bedrijf te runnen? Pa zei altijd: Boudewijn was 20 toen hij op de troon zat. Pieter-Jan Cracco

Tegen november denkt Bonamie 50 kantoren in werking te hebben. ‘Maar daarmee zullen we wel evenveel omzet halen als met de 80 kantoren voor corona. Dat is zeer goed voor onze winstgevendheid. Het illustreert de evolutie van ongebreidelde groei van een start-up naar gestructureerde groei als scale-up.’

Bonamie verwacht dit jaar te stranden op 38 miljoen euro omzet, 7 miljoen euro minder dan vorig jaar. ‘Dat is pijnlijk, maar ik neem er vrede mee.’ Volgend jaar rekent hij op 50 miljoen euro, en binnen vijf jaar moet dat 150 miljoen euro zijn, dankzij overnames en organische groei.