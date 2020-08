‘Ik ga weer alles zelf doen, zoals toen ik begon’

‘De voorbije maanden konden we geen enkel groot evenement doen.’ Bij de feestverhuur Van Rompaey in Herentals, gespecialiseerd in expo’s, bedrijfsevents en huwelijken, regende het annulaties.

Normaal is het van april tot september 'moneytime' voor Bart Van Dessel, de oprichter en zaakvoerder van feestverhuur Van Rompaey, in Herentals. Van Dessel en co. specialiseren zich al 16 jaar in de verhuur van materiaal - stoelen, tenten, planten, sfeerverlichting... - voor expo’s, bedrijfsevenementen, huwelijks- en communiefeesten.

‘In het aantal evenementen is de verhouding tussen particulieren en bedrijven ongeveer 70-30. Maar in omzet is dat omgekeerd omdat bedrijven veel meer materiaal bestellen’, zegt Van Dessel. De voorbije maanden droogde die inkomstenstroom bijna helemaal op.

Sinds de lockdown medio maart zijn Van Dessels 15 werknemers tijdelijk werkloos. ‘De eerste twee weken na de lockdown regende het annulaties voor in totaal zowat 150.000 euro. De voorbije maanden hebben we geen enkel groot evenement kunnen doen. In een doorsneejaar draaien we 1,2 à 1,5 miljoen euro omzet. De voorbije maanden vielen we terug op hoop en al 5 procent daarvan.’

Dankzij opgebouwde reserves kon het bedrijf de eerste maanden op eigen kracht het hoofd boven water houden. ‘En we kregen gelukkig steun van onze bank', zegt Van Dessel. 'Leningen werden voor een jaar bevroren, net als leasings van bedrijfsvoertuigen. Omdat mijn personeel tijdelijk werkloos kan zijn en omdat ons doorgaans hoge elektriciteitsverbruik is weggevallen, heb ik geen vaste kosten. Maar dat kan ik niet eindeloos volhouden. Ik hoor dat collega’s met tot 50 werknemers vrezen voor een faillissement in het najaar.’

Van Dessel merkt dat Vlamingen voorlopig geen goesting hebben om huwelijksfeesten te organiseren. ‘Mensen durven niet. Ik heb de voorbije maanden een gedaan, half juli en met 60 mensen. Dat is voor ons een klein feest. Alle grote trouwfeesten - met meer dan 200 genodigden - zijn verzet naar 2021 en 2022.’