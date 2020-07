'Ik zal al blij zijn als we de omzet van vorig jaar halen'

Even leek corona zwaar in te hakken op het jonge Kortrijkse personalcoachingbedrijf van Justin Couturon. Maar door zijn focus op een beperkt cliënteel en afgeleide projecten hoopt hij er binnenkort weer bovenop te zijn.

'We groeiden met 100 procent per jaar en hadden net fors geïnvesteerd in onze marketing en onze gymstudio. De facturen kwamen binnen, maar de inkomsten vielen plots fors terug', getuigt de 30-jarige Couturon.

Vijf jaar geleden richtte de ergotherapeut Gymloft op, dat het midden houdt tussen een exclusieve fitnesszaak en een personalcoachingbedrijfje. Het ontstond vanuit een persoonlijke behoefte van Couturon. 'Ik was al van jongs af een intensieve sporter, vooral tennis en basketbal. Om dan in conditie en blessurevrij te blijven moet je er een stevige portie fitness bijnemen. Alleen: ik moest me telkens weer naar die fitnesszaal op die saaie toestellen slepen. Ik deed dat gewoon niet graag.'

Toen rijpte het idee. Couturon zou zijn eigen persoonlijke droomgym bouwen en proberen iets aan te bieden dat niemand anders al deed. Het werd een concept met aandacht voor de combinatie van lichaam en geest, vooral gericht op ondernemers met een druk leven. 'Elke nieuwe hype raakt telkens maar één aspect van een gezond leven: beweging, gezonde voeding, mentale rust. Ik wilde alles combineren en bovendien de hypes overstijgen door flauwekul te scheiden van wetenschappelijk onderbouwde informatie.'

Vuile kelder

Het begin was echter allesbehalve glamoureus. Couturon startte in een kleine, onpersoonlijke kelder met een laag plafond. 'Ik had drie klanten per week, vooral familie en vrienden, die me 5 euro per sessie betaalden, of zelfs helemaal niets. Maar ik deed wel veel ervaring op, en het toonde me waar ik naartoe wilde.'

Vandaag huist zijn bedrijf in een industriële loft in een oude Kortrijkse droogloods. Het concept was, na vijf jaar hard werken, aardig aan het lukken. Tot corona toesloeg. 'Ons streefdoel was altijd geweest 110 actieve klanten te hebben, die de agenda van onze vier trainers perfect zouden vullen. Daarna zouden we bekijken of we het concept zouden opschalen dan wel verder verfijnen. In februari hadden we eindelijk de kaap van honderd klanten gerond. Door corona is dat met een vijfde teruggevallen.'

Van half maart tot half mei hebben we stilgelegen. 'We hebben de abonnementen van onze leden met drie maanden bevroren, maar op onze IT-leverancier na hebben we van onze leveranciers geen vermindering gekregen. De 4.000 euro hinderpremie van de overheid was heel welkom.'

Intussen is zijn zaak aan de beterhand. 'Dat we van bij het begin nooit de bedoeling hadden ons op grote massa's te richten is nu onze redding. We draaien momenteel weer op 80 procent. De geplande groei van 210.000 naar 300.000 euro omzet kunnen we wel vergeten. Ik zal al blij zijn als we de omzet van vorig jaar halen.'