Indiase 'Antwerp boy' doet banken en diamantairs bibberen

De in Antwerpen geboren Indiase diamantair Nirav Modi werd tot vorige week op handen gedragen door de rich and famous. Vandaag is de miljardair op de vlucht in een fraudezaak van 1,8 miljard dollar.

Modi, die tot voor kort sier maakte als de juwelier van Hollywood-grootheden als Kate Winslett of Naomi Watts, mag zich sinds Valentijnsdag de meest gezochte man van India noemen. De Punjab National Bank, de tweede grootste bank van het land, maakte toen bekend dat ze jarenlang werd opgelicht door een kliek rond de 48-jarige diamantair.

Via vervalste bankwaarborgen wist Modi tussen 2011 en 2017 enorme leningen los te peuteren bij verschillende financiële instellingen. Aanvankelijk ging de bank ervan uit dat Modi 'slechts' 44 miljoen dollar had weggesluisd. Maar op Valentijn bleek de schade veel groter dan gevreesd. In totaal zou Modi met liefst 1,8 miljard dollar aan de haal zijn gegaan. Dat komt neer op een derde van de beurswaarde van de Punjab National Bank.

Met de president naar Davos

Het verhaal sloeg in als een bom, vooral ook omdat Modi de voorbije jaren tot een van de gezichten van de Indiase elite was uitgegroeid. Vorige maand zakte hij in het gezelschap van de Indiase president Narendra Modi - geen familie - naar het World Economic Forum in Zwitserland af.

Het fraudeschandaal veroorzaakt intussen deining in de Indiase politiek, zeker nadat meerdere klokkenluiders hadden laten verstaan dat toezichthouders eerdere waarschuwingen nooit ernstig namen.

Antwerpse roots

Ook in de Antwerpse diamantwijk wordt het verhaal met veel aandacht gevolgd. Modi is een telg van een Indiase handelaarsdynastie die twee generaties lang zijn stempel drukte op de Antwerpse diamantindustrie. In de populaire Indiase pers wordt de miljardair zelfs als 'the Antwerp boy' omschreven.

Modi heeft zelf nooit lang in Antwerpen vertoefd. Al op zijn negentiende, nadat hij voortijdig de prestigieuze Wharton-businessschool had verlaten, verkaste hij naar Mumbai. Daar ging hij aan de slag bij Gitanjali Gems, een enorme juweliersketen met 6.000 winkels die gerund werd door zijn oom, Mehul Choksi.

Visitekaartje van 3 miljoen

Schermvullende weergave Onder meer Oscarwinnares Kate Winslet pronkte met juwelen van Modi. ©Photo News

Tien jaar later, in 1999, stapte Modi in de diamanthandel en richtte hij Firestone Diamond op, dat intussen is herdoopt in Firestar Diamond. Firestar heeft ook een kantoor in Antwerpen, dat door Modi's broer Neeshal wordt gerund. In die periode doken in de media geruchten op dat Modi het niet te nauw nam met de strenge import- en exportrichtlijnen voor diamant, maar die geruchten werden nooit hard gemaakt.

Het was pas in 2009, toen hij had besloten om onder eigen naam juwelen te maken, dat Modi's ster pas echt begon te rijzen. De Golconda, een hyperexclusieve halsketting die in 2010 nog voor 3 miljoen dollar onder de hamer ging bij het veilinghuis Christie's, gold als Modi's visitekaartje als 'haut diamantaire'.

Ondergedoken in New Yorks hotel

Voorlopig is de haut diamantaire spoorloos. Volgens Indiase media hebben Modi en diens zakenpartner Mehul Choksi begin januari het land verlaten. Sindsdien zou hij in een New Yorks luxehotel aan Madison Avenue verblijven, vlak bij een van zijn exclusieve juwelierszaken.

Schermvullende weergave Sinds 2009 maakt Modi ook naam als ontwerper van juwelen. ©REUTERS

Om te vermijden dat Modi & co. nog verder vluchten hebben de Indiase autoriteiten besloten zijn paspoort voor vier weken te schorsen. Als Modi zich tegen het einde van de week niet bij de Indiase autoriteiten heeft gemeld, zal het paspoort zelfs worden ingetrokken. Dat kan een maat voor niets zijn als blijkt dat Modi, geboren in Antwerpen, ook over de Belgische nationaliteit beschikt. Of dat zo is, staat voorlopig nog niet vast.

Imagoprobleem

Welke gevolgen kan het Indiase schandaal voor de Antwerpse diamantindustrie hebben? 'De Modi's zijn een belangrijke familie in Antwerpen, maar hun belangrijkste activiteiten bevinden zich in Mumbai', vertelt een insider. 'De directe impact zal wellicht meevallen. Maar het is het zoveelste fraudegeval in de sector en dat is niet goed voor het imago.'

Omdat de branche voortdurend geplaagd wordt door fraude, belastingontduiking en witwassen vinden heel wat banken de diamantindustrie te risicovol om te financieren. De Belgische banken willen al drie jaar geen zaken doen met de diamantbedrijven.